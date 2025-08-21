Заболел от укуса блохи: врачи зафиксировали новый случай чумы

Врачи зафиксировали новый случай чумы / © Unsplash

Реклама

В Калифорнии зарегистрирован редкий случай заболевания чумой. Вернувшийся из похода местный житель города Саут-Лейк-Тахо был укушен инфицированной блохой. Анализы подтвердили наличие инфекции. В настоящее время пациент проходит лечение на дому и его состояние стабилизировалось.

Об этом сообщает BILD.

Как происходит заражение и какие симптомы?

Чума — это заболевание, которое вызывает бактерия Yersinia pestis. Она передается через укусы блох, заразившихся от диких грызунов, таких как белки или бурундуки.

Реклама

Симптомы чумы обычно появляются в течение двух недель после укуса. К ним относятся:

повышенная температура;

тошнота;

общая слабость;

увеличенные лимфоузлы.

Если болезнь своевременно диагностировать, ее легко вылечить антибиотиками.

Распространенность заболевания в Калифорнии

По словам Кайла Флифлета, директора департамента общественного здоровья округа, чума распространена во многих регионах Калифорнии, особенно в высокогорных районах Эль-Дорадо. Он призвал людей и их домашних любимцев осторожничать во время прогулок и кемпинга в местах, где есть дикие грызуны.

Случаи заболевания чумой среди людей в этом штате крайне редки. В последний раз подобный случай был зафиксирован в 2020 году также в Саут-Лейк-Тахо, тогда пациент полностью поправился.

Реклама

Напомним, в январе 2024 года 73-летний житель штата Орегон, США пережил шокирующий инцидент: у него диагностировали бубенную чуму, которой он, вероятно, заразился от своего домашнего кота. Лишь через несколько часов после незначительного пореза пальца и контакта с животным у мужчины начали появляться симптомы черной смерти.

А в штате Аризона, США, умер человек, заразившийся легочной чумой — самой опасной формой этого заболевания. Кто именно заболел и при каких обстоятельствах — не разглашают.