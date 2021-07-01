Заболеваемость коронавирусом в РФ стремительно расти: наибольшее число смертей в Москве и в Питере

Заболеваемость коронавирусом в РФ стремительно расти: наибольшее число смертей в Москве и в Питере

От последствий заболевания в сутки умерло 672 пациентов.

Новый рекорд смертности от коронавируса в сутки зафиксировали в России. Также в стране обнаружили максимальное с середины января количество больных.

Согласно официальным данным, за последние 24 часа в РФ коронавирус диагностировали у 23 543 человек.

От последствий заболевания в сутки умерло 672 пациента. Смертность от COVID-19 в России третий день подряд обновляет рекорд.

Наибольшее число смертей обнаружили в Москве и в Санкт-Петербурге — 108 и 115 соответственно.

Ситуация с коронавирусом в России ухудшается с начала июня.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы (РФ) Сергей Собянин обязал компании от 28 июня перевести на удаленную работу своих непривитых сотрудников. Речь идет как минимум о 30% людей в каждом коллективе.

Напомним, что в Москве, которая страдает от так называемого "индийского" штамма коронавируса, с 22 июня в связи с большим количеством больных усилили карантин.

Также от 28 июня в Москве запрещено посещать заведения общественного питания клиентам. Исключение — привитые от коронавируса, лица, переболевшие в течение полугода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинированные от COVID-19 не имеют иммунитета, является угрозой для окружающих. Он допустил в будущем возможно ограничение в правах для этой категории лиц.

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