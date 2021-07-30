Заболеваемость коронавирусом в Токио в разгар Олимпиады достигла рекордного уровня

Заболеваемость коронавирусом в Токио в разгар Олимпиады достигла рекордного уровня

По меньшей мере 198 подтвержденных случаев COVID-19 связаны с Олимпийскими играми.

В столице Японии Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры-2020, три дня подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что в четверг, 29 июля, в городе обнаружили 3 865 новых случаев коронавируса, что вдвое превышает суточный показатель, зарегистрированный неделю назад.

Также читайте Японский врач предупредил о риске появления "олимпийского" штамма коронавируса

"Мы никогда не сталкивались с распространением инфекций такого масштаба", — заявил журналистам генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като.

В общем по меньшей мере 198 подтвержденных случаев COVID-19 связаны с Олимпийскими играми. По данным оргкомитета, 24 из них обнаружены в четверг. Известно, что среди новых больных трое спортсменов, которые остановились в Олимпийской деревне.

Напомним, что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга призвал людей соблюдать противоэпидемические мероприятия, однако указал на то, что потребности в прекращении Олимпиады нет.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уеяма предупреждал о вероятности появления нового штамма COVID-19 из-за проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

Новости мира: в Токио, в Олимпийском городке, обнаружили коронавирус

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку