Заболеваемость коронавирусом в Токио в разгар Олимпиады достигла рекордного уровня

По меньшей мере 198 подтвержденных случаев COVID-19 связаны с Олимпийскими играми.
В столице Японии Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры-2020, три дня подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что в четверг, 29 июля, в городе обнаружили 3 865 новых случаев коронавируса, что вдвое превышает суточный показатель, зарегистрированный неделю назад.
"Мы никогда не сталкивались с распространением инфекций такого масштаба", — заявил журналистам генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като.
В общем по меньшей мере 198 подтвержденных случаев COVID-19 связаны с Олимпийскими играми. По данным оргкомитета, 24 из них обнаружены в четверг. Известно, что среди новых больных трое спортсменов, которые остановились в Олимпийской деревне.
Напомним, что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга призвал людей соблюдать противоэпидемические мероприятия, однако указал на то, что потребности в прекращении Олимпиады нет.
Ранее глава союза врачей Японии Наото Уеяма предупреждал о вероятности появления нового штамма COVID-19 из-за проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.