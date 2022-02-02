Забота о народе: в КНДР придумали патриотическое объяснение сильного похудения Ким Чен Ина

Ранее диктатор весил около 140 кг.

Пропаганда Северной Кореи наконец-то прокомментировала то, что уже полгода обсуждают западные таблоиды, — похудение Ким Чен Ина.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.

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Диктатор потерял около 20 килограммов за несколько месяцев. У него рост 170 сантиметров. Еще год назад Чен Ын весил около 140 килограммов. К слову, это было на фоне голода, который после начала пандемии коронавируса и прекращения торговли с Китаем, охватил КНДР настолько масштабно, что даже власть признала бедствие официально.

Поэтому Ким Чен Ин сел на диету, чтобы не раздражать голодных соотечественников.

В Северной Корее прокомментировали похудение Ким Чен Ина | Новости мира

Теперь вот его похудению придумали патриотическое объяснение. Это вождь-де год страдал за народ. На лице Кима при этом нет никакого следа от страданий. Скорее, наоборот, благодаря потерянным килограммам 38-летний диктатор выглядит намного моложе и здоровее.

Associated Press

Напомним, в сентябре 2021-го похуделый Ким Чен Ын посетил парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. Тогда журналисты особо отметили, что северокорейский лидер сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком.

В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ина после его похудения.

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