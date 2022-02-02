Забота о народе: в КНДР придумали патриотическое объяснение сильного похудения Ким Чен Ина

Ранее диктатор весил около 140 кг.
Пропаганда Северной Кореи наконец-то прокомментировала то, что уже полгода обсуждают западные таблоиды, — похудение Ким Чен Ина.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.
Диктатор потерял около 20 килограммов за несколько месяцев. У него рост 170 сантиметров. Еще год назад Чен Ын весил около 140 килограммов. К слову, это было на фоне голода, который после начала пандемии коронавируса и прекращения торговли с Китаем, охватил КНДР настолько масштабно, что даже власть признала бедствие официально.
Поэтому Ким Чен Ин сел на диету, чтобы не раздражать голодных соотечественников.
Теперь вот его похудению придумали патриотическое объяснение. Это вождь-де год страдал за народ. На лице Кима при этом нет никакого следа от страданий. Скорее, наоборот, благодаря потерянным килограммам 38-летний диктатор выглядит намного моложе и здоровее.
Напомним, в сентябре 2021-го похуделый Ким Чен Ын посетил парад в честь 73-й годовщины основания КНДР. Тогда журналисты особо отметили, что северокорейский лидер сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком.
В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ина после его похудения.
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