Забрали телефон и надели наручники: блогершу из Киева, которая открыто поддерживала РФ, там и задержали (фото)

Di.Rubens задержали в России из-за места рождения

Блогерша Таисия Маламан под ником Di.Rubens, которая известна тем, что переехала в Санкт-Петербург из Киева после того, как в 2021 году во время опроса избрала не Украину, а Россию, в очередной раз попала в отделение полиции.

О задержании блоггер сообщила в своем Telegram-канале, передает «Фокус».

По словам Маламан, инцидент произошел после того, как она призналась патрульному, родившемуся в столице Украины.

На кадрах опубликованного видео можно услышать разговор полицейского с задержанной, а также вымогание выключить телефон и сесть в машину для проверки документов. Таисия отказалась выключать телефон, заявив, что сначала пообщается со своим юристом. Правоохранители силой забрали у нее телефон, одели на блоггер наручники и доставили в участок.

Вместе с Маламаном в участок приехала и ее сестра, пытавшаяся объяснить полиции, что такие действия неправомерны.

Реакция подписчиков блоггера

В комментариях пользователи высказывали разные мнения по поводу инцидента. Некоторые отмечали, что полиция действовала законно, а нарушением стало отказ девушки показать документы, другие поддерживали блоггер и критиковали действия силовиков.

Сама Di.Rubens утверждает, что ее задержали именно потому, что она родилась в Киеве.

