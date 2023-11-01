Заброшен 100 лет: как выглядит жуткий город-призрак в курортной зоне Турции (фото, видео)

Помимо отдыха на пляже или осмотра достопримечательностей в городах, некоторые туристы также любят исследовать жуткие места.

Одно из мест, где они могут это сделать – это Турция, где небольшой городок остается заброшенным уже 100 лет, пишет The Sun.

Руины домов, церквей и других зданий можно найти в Каякее, районе Фетхие в провинции Мугла, где когда-то жили сотни людей, прежде чем город был эвакуирован.

Ужасные улицы остались позади, и люди могут бродить от здания к зданию и посмотреть на жизнь тех, кто раньше там жил.

Каякей, Турция / Фото: Anadolu Agency

Последние жители были преимущественно греческими православными, но вынуждены были покинуть свои дома после греко-турецкой войны в 1919-1922 годах.

Это произошло благодаря подписанию Лозанского договора в 1923 году, содержавшего протокол об обмене населением между Грецией и Турцией.

Каякей, Турция / Фото: Anadolu Agency

Он навсегда запретил греческим православным беженцам возвращаться в свои дома в Турции и заставил их покинуть свои дома и отправиться в Грецию.

Аналогично, он также потребовал, чтобы граждане Греции-мусульмане навсегда покинули Грецию и перебрались в Турцию.

Каякей, Турция / Фото: Anadolu Agency

В то время как большинство турецких городов, эвакуированных греческими православными жителями, были успешно перепрофилированы вернувшимися из Греции, которые остались пустыми.

Некоторые говорят, что это произошло потому, что людей отпугали слухи о живущих там привидениях.

Каякей, Турция / Фото: Anadolu Agency

В любом случае дома остались заброшенными и теперь служат музеями того времени, причем некоторые дома все еще находятся в хорошем состоянии.

Один человек, посетивший это место, показал, как это бродить по заброшенному городу.

"Некоторые дома до сих пор более или менее целые. От него отказались из-за обмена населением между Турцией и Грецией. По словам местных жителей, турки не хотели переселяться в этот город из-за предполагаемых привидений. Прогуливаться по старым улицам города кажется жутким, но это бесспорно интересное место для посещения", – прокомментировал путешественник.

Город имеет общую оценку 4,5 из 5 на сайте TripAdvisor, и многие туристы наслаждаются его посещением.

Ошеломляющее и спокойное место для посещения

Увидеть руины этого города-призрака было замечательно. Мне нравится старый образ жизни, поэтому обязательно посетите эту деревню

Можно просто побродить по городку и насладиться прекрасными видами. Очень понравилось

Напомним, женщина приобрела церковь 1842 года и превратила ее в дом. Она показала видео, как все обустроила.

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