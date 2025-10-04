Забудьте о дипломе: гендиректор Nvidia назвал профессии, где платят $100 000

Электричество

На фоне частых нареканий молодого поколения на трудный поиск работы генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выразил оптимистичный прогноз: по его словам, в определенных сферах уже доступны тысячи вакансий.

Об этом пишет Fortune.

В интервью Channel 4 News Хуанг заявил, что благодаря ускоренному буму в области обработки данных стали востребованы некоторые технические профессии. Он призвал молодых людей быть готовыми пойти учиться в профессиональные училища.

«Если вы электрик, сантехник, плотник — нам понадобятся сотни тысяч таких специалистов, чтобы построить все эти заводы», — рассказал Хуанг.

Миллиардер отметил, что сегмент квалифицированного труда в каждой экономике будет переживать бум. Также он поделился, что, например, строители могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год без высшего образования.

В издании добавили, что Nvidia инвестирует 100 миллиардов долларов в компанию OpenAI, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта, чтобы помочь финансировать развитие центров обработки данных.

По данным McKinsey, к 2030 году глобальные капиталовложения в центры обработки данных по всей отрасли достигнут 7 триллионов долларов.

В издании подчеркнули, что одного центра обработки данных площадью почти 25 000 квадратных метров достаточно для того, чтобы обеспечить работой до 1500 строителей. По завершении строительства в среднем около 50 штатных работников обслуживают объект. Более того, каждое из этих рабочих мест стимулирует создание еще 3,5 рабочих мест в окружающей экономике.

