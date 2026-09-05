Забудьте о Мальдивах: экзотический африканский остров становится новым трендом в туризме

Дикая природа Мадагаскара привлекает мировую элиту и звезд / © Bodo Travel

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Среди туристов по всему миру стремительно растет интерес к экзотическому отдыху на Мадагаскаре. Благодаря нетронутой природе и уникальным животным этот африканский остров постепенно превращается в главного конкурента Мальдив, как элитного курорта для самых богатых путешественников.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Уникальная природа и роскошные отели

Мадагаскар поражает туристов не только своими гигантскими размерами, но и уникальной природой, сохранившейся в условиях длительной изоляции от материка. На острове обитает более ста эндемичных видов лемуров, а в кристально чистых прибрежных водах можно ежедневно наблюдать за морскими черепахами и горбатыми китами.

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"Мы были удивлены большим количеством черепах, прозрачным морем, органическими фруктами и овощами, а больше всего - местной эндемической природой", - отмечает автор материала.

Она также подчеркнула, что инфраструктура способна обеспечить идеальный роскошный опыт даже в стране с высоким общим уровнем нищеты.

Одной из самых популярных локаций среди путешественников является гостиница Tsara Komba, где проживание стартует от 330 фунтов (почти 20 тысяч гривен) за ночь. Гостям предлагают уютные виллы с видом на океан, блюда из свежего улова местных рыбаков и увлекательные экскурсии в тропические леса.

Элитный отдых для мировых звезд

Для туристов с неограниченным бюджетом работает эксклюзивный курорт Miavana, предлагающий виллы стоимостью почти 3000 фунтов. В свое время здесь останавливались такие мировые знаменитости как голливудский актер Том Круз и известный автогонщик Льюис Гамилтон.

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Состоятельные гости могут наслаждаться блюдами из омаров, кататься на квадроциклах, заниматься дайвингом или даже рыбачить прямо с вертолета.

«То, что мы предлагаем современным туристам, – это абсолютная дикость наших направлений и, наконец, влюбленность в природу», – подчеркнул генеральный директор компании Брюс Симпсон.

Напомним, за видами, напоминающими Мальдивы, необязательно ехать на другой край света. В Турции есть озеро с почти белыми берегами и бирюзовой водой , а неподалеку от популярных курортов скрываются и другие необычные места.

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