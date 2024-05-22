"Забудьте о моем существовании!": в эфире у Соловьева перессорились пропагандисты (видео)

В эфире РосТВ между пропагандистами началась ссора, в результате которой один из "экспертов" выдвинул претензию к Соловьеву. Последний закричал, что гость "имеет наглость обвинять его во лжи". После этого ведущий попросил оппонента "забыть о его существовании" и покинуть студию, пригрозив судом.

Об этом написал журналист Денис Казанский.

Российские пропагандисты перессорились у прямого эфира

"Всего лучшего!"

Как отметил Соловьев, гость, с которым у него началась перепалка, после каждой передачи раздает оценки каждому из экспертов. Пропагандиста обвинили во лжи. Мол, не было такого никогда.

"Виталий Анатольевич, я боюсь, нам с вами придется расстаться. Если у вас есть наглость обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Я прошу вас успокоиться и забыть о моем существовании" – воскликнул Соловьев.

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире сообщил об "убийстве" президента Ирана Эбрагима Раисе, который совершил агент Мосада Эли Коптер. На самом же деле – это просто разбитое на две части слово "вертолет" на английском языке.

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