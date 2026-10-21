Забудьте о Тане и Саше: какие имена для детей стали самыми популярными в 2026 году

Ребенок / © unsplash.com

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В США опубликовали рейтинг самых популярных имен для новорожденных 2026 года. Привычные лидеры сохранили первые места, но в списке появились новые фавориты, а часть классических имен выпала из топ-100.

Об этом пишет Daily Mail.

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По данным отчета сервиса BabyCenter, базирующегося на информации о более 350 тысячах малышей, рожденных в 2026 году, самыми популярными именами снова стали Оливия и Ной.

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Среди девочек на второе место поднялась Элиана, а Эвелин впервые с 2023 года вернулась в первую десятку. Наибольший скачок совершило имя Магнолия, взлетевшее сразу на 40 позиций.

«Однако самым удивительным трендом имен этого года является стремительный взлет Элианы к статусу… второе по популярности имя для девочек — если оно продолжит в таком же темпе, мы прогнозируем, что оно может стать самым популярным именем в следующем году», — заявила консультант по именам в BabyCenter Стеф Коффилд.

Среди мальчиков первая пятерка — Ной, Лиам, Оливер, Элайджа и Матео — остается неизменной уже третий год подряд. Однако в топ-10 впервые попал Элиас (Elias), заняв седьмое место, а Лео вернулся на десятую позицию. До сотни лучших дебютировали Майло (89 место), Стэтсон (95 место), Арчер (96 место) и Дин (100 место).

Специалисты отмечают, что родители бета-поколения все чаще выбирают имена из греческих мифов и эстетики Дикого Запада.

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«Тенденции в этом году показывают, что родители готовы погрузиться в архивы с определенной современной оценкой старинного, винтажного, классического», — объяснила Стеф Коффилд.

Эксперт также отметила, что родители все чаще выбирают для детей более длинные и более сложные имена с большим количеством букв.

По данным BabyCenter, имена с семью или более буквами теперь составляют 29% первой сотни для девочек и 31% в списке для мальчиков. Самыми популярными начальными буквами стали E для девочек (15% имен из топ-100) и J для мальчиков (14%).

В то же время из сотни самых популярных впервые выпали несколько старых фаворитов: женские имена Лия (опустилось на 102 место) и Бруклин (116 место), а также мужские Кристиан (119 место) и Райан (146 место). Аналитики прогнозируют, что в 2027 году на новую волну популярности имен могут повлиять хоккейные драмы, греческие эпосы и западный стиль.

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Напомним, названы необычные украинские имена, ранее не существовавшие. Некоторые появились во время войны.

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