Забыли, как делили Польшу: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской Германией

Забыли, как делили Польшу: Путин запретил сравнивать СССР с нацистской Германией

Как известно, во Вторую мировую СССР вступил именно как союзник Вермахта.

В России отныне запретили уравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Скандальный закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ появился на официальном портале правовой информации РФ.

Поправки внесли в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" (Велика Отечественная война — термин советской и российской истроиографии, обозначающий немецко-советский период Второй мировой — Ред.).

Закон запрещает "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии".

Также запрещается отрицание "решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Отметим, что закон абсолютно противоречит исторической достоверности. Как известно, во Вторую мировую СССР вступил именно как союзник Вермахта.

23 августа 1939 года был подписан "Пакт Молотова – Риббентропа" — договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. К договору прилагался секретный протокол, где определялись советские и немецкие "сферы влияния" в Европе.

Вместе с нацистами Сталин поделил Польшу (сентябрь 1939 года). Также в начале войны СССР пытался завоевать Финляндию (Советско-финская война 1939-1940 г.), аннексировал страны Балтии, Северную Буковину и Бессарабию (1940 год).

Что касается "освобождении Европы" в 1945 году, то после прихода Красной армии, страны Центральной и Восточной Европы оказались под "железным занавесом" и были, как и весь СССР, изолированы от мира до 1989-1990 годов.

Как сообщалось, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заговорил об Украине как "дружественном народе" и "малороссах".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти слова. По его словам, невозможно одновременно говорить об "одном народе" и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе.

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