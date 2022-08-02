Забыли о Тайване: РФ обвинила Азербайджан в нарушении режима тишины в Нагорном Карабахе

Между тем, диктатор Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном.

Российское минобороны обвинило Азербайджан в нарушении режима тишины в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует пресс-служба минобороны страны-агрессоры.

"Прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов получил ранения представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

Сегодня диктатор Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном. В Кремле заявили, что они обсудили "практические аспекты реализации трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху".

Глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу, в свою очередь, побеседовал с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

"В ходе беседы обсуждались вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес", — говорится в пресс-релизе. Азербайданская сторона отметила, что разговор состоялся по инициативе Шойгу.

Накануне в Нагорном Карабахе было зафиксировано обострение ситуации. Представители непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские подразделения попытались перейти линию столкновения.

В то же время Министерство обороны Азербайджана заявило, что информация армянских СМИ о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, ложно.

Напомним, предварительное обострение в регионе произошло в марте. 25 марта в Армении заявили, что Азербайджан продолжает наступление на Нагорный Карабах в районе села Парух Аскеранского района.

Также боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября 2021 года.

9 ноября 2021 года было принято соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны. В Нагорном Карабахе был развернут российский миротворческий контингент.