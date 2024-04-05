Зачем Кремль ужесточает заявления о переговорах с Украиной: объяснение аналитиков

В Кремле хотят напугать Запад, а Украину подтолкнуть к переговорам, считают эксперты.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и глава МИД РФ Сергей Лавров активизировали информационные операции, чтобы запугать Запад и подтолкнуть Украину к переговорам.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В частности, Шойгу начал угрожать Франции, чтобы умерить поддержку Украины со стороны стран Запада.

"Он делает вид, что его якобы интересуют переговоры с Киевом. Однако это лишь часть широкой информационной операции, которая призвана заставить Запад подтолкнуть Украину к переговорам на условиях Москвы", — считают эксперты.

Также, как сообщается, Песков сообщил, что НАТО и Россия сейчас находятся в "прямой конфронтации", а Альянс якобы вовлечен в "конфликт вокруг Украины". Пресс-секретарь президента РФ обвинил НАТО в том, что оно приблизилось к границам России.

По словам аналитиков, в России уже давно хотят представить Запад и НАТО как экзистенциальную угрозу. Таким образом пропаганда хочет оправдать войну против Украины.

В ISW сообщили, что Лавров также имитировал интерес к переговорам о прекращении войны в Украине. Он использовал встречу с иностранными послами из "незападных" государств, чтобы осудить "Формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Москва готова вести переговоры на выгодных для себя условиях.

Ранее стало известно, что Китай настаивает на том, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров на равных. Читайте статью ТСН.ua на эту тему: "Мирные" переговоры с Россией: кто и зачем продвигает план скрытой капитуляции Украины.

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