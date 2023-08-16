Зачем Латвия срочно мобилизует пограничников и при чем здесь Лукашенко

Латвия обвиняет белорусские власти в причастности к поощрению людей к пересечению границы.

Министр обороны Латвии приказал армии помочь в охране границы с Беларусью на фоне того, что было названо "гибридными угрозами", с которыми столкнулась страна, и, как сообщалось, 96 попыток пересечь границу за 24 часа.

Об этом пишет Al Jazeera.

Офицеры латвийской пограничной службы были отозваны из отпусков, чтобы помочь в патрулировании, сообщили 15 августа официальные лица.

У Латвии "информация о возможном росте гибридных угроз", говорится в заявлении Пограничной службы, отмечая, что белорусские власти все чаще участвуют в организации потока людей, многие из которых являются искателями убежища и беженцами, через латвийские границы.

В связи с угрозами Пограничная служба ввела запрет на пересечение границы в праздничные дни. Кроме того, пограничная служба обратилась за поддержкой в Вооруженные силы и полицию Латвии. Министр обороны Латвии Инара Мурниеце приказала армии развернуть дополнительные силы на границе, согласно сообщениям.

Латвия, граничащая с Беларусью, близким союзником России, на расстоянии около 172 км, обвиняет соседа и его правителя, самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, в умышленном привлечении к своей границе людей из пораженных кризисом регионов мира.

Члены Европейского Союза Латвия, Литва и Польша выражают все большее беспокойство относительно "нелегального" пересечения границы после того, как в прошлом месяце по приглашению президента Лукашенко в Беларусь прибыли сотни закаленных в боях российских наемников с ППК "Вагнер".

Лукашенко несколько раз заявлял, что он сдерживает боевиков Вагнера, которые хотят напасть на Польшу.

Польша, которая также сообщила об увеличении количества преимущественно выходцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся пересечь границу в последние месяцы, планирует перебросить до 10 000 дополнительных военнослужащих к границе с Беларусью для поддержки своих пограничников, заявил на прошлой неделе министр обороны Мариуш Блащак.

В 2021 году Латвия, Польша и Литва столкнулись с пограничным кризисом, когда тысячи людей, преимущественно с Ближнего Востока и Африки, пытались попасть в Польшу из Беларуси, но были оттеснены назад.

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