Зачем министр обороны Франции звонил Шойгу – экс-разведчик КГБ назвал причины

По мнению Жирнова, стратегически этот разговор был ошибкой для Франции.

Впервые за полтора года с октября 2022 года состоялся телефонный разговор между министрами обороны Франции и России Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу. Поводом к разговору стал теракт в подмосковном ТРЦ Crocus City Hall.

Однако экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в комментарии "24 канала" заявил, что это – не единственная причина.

По его мнению, речь идет скорее не о дипломатическом, а откровенном разговоре. В ней, кстати, Себастьян Лекорню выразил свое отношение к вымыслам Кремля о якобы участии западных стран в организации теракта и подтвердил, что у французской стороны есть информация о том, что его организовывал ИГИЛ.

Жирнов заметил, что французский министр не мог самостоятельно принять решение о звонке, не проконсультировавшись предварительно с президентом Макроном.

"После разговора появилась реакция России, где Шойгу в официальном сообщении сказал: "Я надеюсь, что за этим терактом не стоит Франция". То есть, грубо говоря, он в очередной раз плюнул в лицо французам", – сказал Жирнов.

Эксперт уверен, что Путин всегда будет рассматривать такие звонки как проявление слабости, поэтому стратегически этот разговор был ошибкой. Тем более что в последнее время между Францией и Россией продолжается постоянная медийная война.

"Макрон сказал, что войска НАТО потенциально могут быть на территории Украины, хотя, кстати, Украина не просила никаких войск НАТО. Вся эта история продолжается, но я считаю, что Лекарню зря звонил Шойгу, потому что это пробный камень, доказавший, что Россия не изменилась в этом смысле, – сказал эксразведчик.

Другие причины

По словам Жирнова, Франция обеспокоена по двум причинам:

в июне 2024 года будут проходить выборы в Европейский парламент.

Франция летом принимает Летние Олимпийские игры.

Поэтому Париж озабочен угрозами проведения терактов на этих мероприятиях.

"Вся эта история, скорее всего, связана с этим. И, кстати, у Макрона в последнее время было несколько заявлений, в которых он говорил, что если бы Россия захотела возобновить сотрудничество в сфере совместной борьбы с международным исламским терроризмом, Франция всегда готова к этому делу", – подытожил Сергей Жирнов.

Напомним, президент Макрон подверг критике комментарии РФ о причастности Парижа к теракту после разговора министров обороны двух стран.

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