"Зачем нам "потом": Зеленский призвал страны уже сейчас вводить санкции против России

По словам Зеленского, это необходимо делать, чтобы не дожидаться дальнейшей эскалации со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными СМИ призвал Запад и США не ждать и вводить превентивные санкции против России сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции с иностранными СМИ 28 января.

"Что такое санкции после? Этот вопрос также не только к президенту США. У меня нет никаких вопросов к нему, об этом говорит Европа. Есть много вещей, которые можно делать превентивно, чтобы недопускать эскалации со стороны России. Мы говорим о гарантиях безопасности "Когда мы говорим о НАТО, мы должны говорить об этом вопросе глубже. Я знаю, что этот вопрос не нравится многим или некоторым членам НАТО, но мы стремимся к конкретике, мы на что-то должны рассчитывать", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что введение санкций превентивно необходимо для защиты наших границ. "Несмотря на то, когда мы будем в НАТО или не будем, это к сожалению, не от нас зависит, но мы точно развиваем нашу армию. Мы должны это делать, мы должны себя защищать. Мы точно понимаем, что если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами.И когда ты защищаешь себя один, когда ты один на один с очень непростым государством, ты спрашиваешь, что такое санкции после? Для кого они адресованы?Они касаются Украины. А потом, как все говорят, будет полномасштабная война", — отметил глава Украины.

Также Зеленский объяснил, почему Украина требует вводить санкции против РФ превентивно. Он подчеркнул, что финансовые ограничения нужны для сдерживания полномасштабной агрессии и защиты стран ЕС.

"Это говорит о сдерживании полномасштабной агрессии и защите стран ЕС. Но это нельзя делать за счет нашего государства. У нас 15 тысяч погибло, а многие страны обсуждают санкции после. Я считаю, что это нечестно. И вот об этом я говорю. Скажите причины: мы не в НАТО и никогда там не будем.И это я ко многим членам Альянса.Кто-то говорит, что если бы не это государство, мы вас поддерживаем. Кто-то говорит другое – когда все поддержат – мы тоже поддержим. Зачем нам говорить о будущем. У нас риски в современном", — подчеркнул Зеленский.

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