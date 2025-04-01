Зачем Норвегия расконсервирует бункеры времен холодной войны: ответ в войне в Украине

Некоторые бункеры в Норвегии построили еще во время Второй мировой войны

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Пока тысячи туристов ежегодно любуются природой северной Норвегии, за закрытыми дверями в горах происходит тихая мобилизация: государство расконсервирует военные бункеры, созданные еще в период холодной войны. Их восстановление вызвано новыми вызовами безопасности — прежде всего, войной в Украине.

Об этом сообщает BBC Украина.

Когда-то в Норвегии было около трех тысяч подземных военных укрытий. Теперь две ключевые базы – Бардуфосс и Олавсверн – снова готовятся к активному использованию. Обе расположены к северу от Полярного круга – вблизи российской границы.

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Ангар на авиабазе Бардуфосс, построенный еще в 1938 году, снова принимает истребители F-35 Lightning II. Его обновляют, чтобы гарантировать "жизнеспособность и устойчивость" норвежских самолетов в случае атаки со стороны РФ. Вооруженный конфликт в Украине показал, насколько уязвимы современные боевые самолеты на земле — особенно перед дешевыми драми-камикадзе. Бетон и сталь не всегда спасают. Гора – надежнее.

Военно-морская база Олавсверн — это настоящая цитадель. Она вырезана в горном массиве и оцеплена 275 метрами плотной породы габбро. Вход в нее – это тоннель длиной 900 метров со взрывостойкой дверью. Именно здесь во время холодной войны могли прятаться подлодки.

Норвегия вкладывает средства в модернизацию этих объектов не только по географической близости к России. По данным НАТО именно северная Атлантика и Арктика могут стать ареной новых геополитических противостояний.

Военная база Олавсверн, бывшая цитадель НАТО, должна была стать "медвежьим капканом" для российских подлодок, проходивших по стратегическому маршруту в Северную Атлантику. Расположенная в так называемом "медвежьем коридоре", она строилась десятилетиями в сотрудничестве с Альянсом и обошлась более чем в 450 миллионов долларов. Но после распада СССР и окончания холодной войны базу продали частным инвесторам за скудную сумму — и впоследствии она даже принимала российские суда.

Базу Олавсверн использовали для укрытия подлодок от советских спутников.

Лишь в 2020 году объект снова вернулся под контроль норвежских военных. Его реконструкция и увеличение присутствия НАТО стали ответом на все более агрессивное поведение Кремля. Интерес к базе проявили и ВМС США, рассматривающие ее как потенциальное место дислокации атомных подлодок.

Однако Норвегия — не единственная страна, возвращающаяся к подземным стратегиям. Россия восстановила около 50 военных баз в Арктике, Швеция вернулась к использованию укрытий на острове Мускьо, Китай и Иран строят новые мощные подземные объекты.

Аналитики отмечают: речь не только об удобстве или исторической тяжести. В то время, когда дроны, высокоточные ракеты и гиперзвуковое оружие создают беспрецедентные угрозы для авиации и флота на открытой местности, горы и туннели вновь приобретают стратегическое значение.

Несмотря на пример возвращающейся к практике подземной защиты Норвегии, другие страны, в частности Великобритания, не спешат возобновлять бункеры времен холодной войны. Главная причина – высокая стоимость. Большинство старых укрытий было продано, переоборудовано под музеи, клубы или полностью разрушено. Часть – затоплена или непригодна к использованию из-за изношенного бетона и отсутствия защиты.

"Все оборудование из бункеров обычно давно демонтировали, а новое стоит слишком дорого", - объясняет автор книги о подземных военных сооружениях Пол Озорак. К тому же, старые объекты могут стать целями для разведки: их инфраструктуру легко отследить за спутниковыми снимками.

"Эти укрытия строили, чтобы выдержать ядерный удар, а не удар с GPS-наводом в вентиляционный люк", - добавляет аналитик Sir Humphrey.

Но, несмотря на скепсис, в самой Британии до сих пор сохраняется ряд остающихся на вооружении подземных объектов. Среди них — бункеры Королевских ВВС в Букингемшире, штаб Нортвуд в Лондоне и секретная база Минобороны Коршем, построенная над историческими правительственными тоннелями на случай ядерной войны. Некоторые из них могут быть восстановлены без публичной огласки.

Правительство также переклассифицирует старые документы о ядерном планировании, обнародованные после холодной войны. Это, по мнению экспертов, говорит о пересмотре политики на фоне новых угроз.

Вторжение России в Украину заставило многие страны переосмыслить безопасность. И, как отмечает Озорак, когда над головой нависает угроза — прятаться под землю кажется вполне естественной реакцией.