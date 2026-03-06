Зачем Орбан обостряет конфликт с Украиной: политолог раскрыл настоящие мотивы Венгрии

Виктор Орбан / © Associated Press

Последние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прямо противоречат нормам международного права и направлены на сознательное ухудшение двусторонних отношений. Фактически венгерское правительство провоцирует дальнейшее обострение ситуации и усиление напряженности в общении с Украиной.

Об этом рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Анализируя шаги венгерской власти, политолог отмечает, что ситуация вышла за рамки обычного дипломатического спора. Действия правительства Виктора Орбана выглядят как сознательное объявление политической войны, сопровождаемое откровенно противоправными поступками на международной арене.

По словам Фесенко, острая реакция украинской стороны была вполне естественна, однако стратегически невыгодна.

«Открытая эмоциональная перепалка и взаимные обвинения со стороны украинского руководства были ошибкой, поскольку такая реакция фактически работает в интересах Орбана. Именно на подобную эскалацию он рассчитывает. Поэтому сейчас главное — не поддаваться этой провокации», — подчеркнул эксперт.

Фесенко убежден, что главная цель венгерского премьера кроется во внутренней политике. Орбан лично заинтересован в дальнейшей эскалации и громком дипломатическом скандале в преддверии выборов в Венгрии. Ему выгодно, чтобы Украина ответила максимально жесткими и симметричными шагами.

«Например, задержание венгерских граждан или другими демонстративными действиями. Именно такую политическую конфронтацию он и пытается спровоцировать, поэтому Украине не стоит ему делать такой подарок», — подытожил политолог.

Похищение украинцев в Венгрии — последние новости

Напомним, 6 марта Венгрия захватила инкассаторов " Ощадбанка «, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между „Райффайзен Банк Австрия“ и „Ощадбанк“ Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников.

В МИДе также призвали украинцев воздержаться от визитов в Венгрию. Дипломаты предупреждают о произволе местных властей.

Впоследствии стало известно, что инкассаторы уже вернулись в Украину. Семь работников банка находятся в безопасности, однако в тяжелом эмоциональном состоянии; одному из них оказали медицинскую помощь на границе из-за обострения хронического заболевания.

В банке отметили, что продолжается работа с украинскими государственными органами и международными партнерами по выяснению обстоятельств задержания, а также возвращение инкассаторских автомобилей и перевозимых ими ценностей.