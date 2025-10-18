ТСН в социальных сетях

Зачем Путин едет в Венгрию и почему это так беспокоит ЕС — разбор Reuters

Диктатор может обсуждать войну в Украине на территории страны ЕС без участия европейских лидеров, считают эксперты.

Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Вероятная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Венгрии — государстве-члене ЕС и НАТО — вызвала обеспокоенность среди союзников Украины.

Об этом пишет Reuters.

«Встреча, которая может состояться в Будапеште в течение двух недель, станет символическим шагом, способным усложнить позиции Запада в войне России против Украины», — считают журналисты.

«Это неудобная ситуация и для ЕС, и для НАТО, — отметил высокопоставленный западноевропейский чиновник. — Угроза „Томагавков“ усиливается, и в то же время Путин стремится к встрече. Но если Трамп считает, что может добиться результата, он попытается это сделать».

Геополитический аналитик Ботонд Феледи считает, что Кремль получает из такой встречи значительные символические дивиденды и «убивает нескольких зайцев одним выстрелом».

«Путин может обсуждать войну в Украине на территории страны ЕС без участия европейских лидеров, — объяснил эксперт. — Это двойной удар по Европе, символически гораздо сильнее, чем встреча в Турции или где-нибудь еще».

Феледи также отметил, что, как и предыдущий саммит Трампа и Путина на Аляске, эта встреча может состояться без участия президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, это усугубит напряженность между Киевом и Будапештом.

Напомним, 16 октября президент США Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они обсудили возможность встречи в Венгрии. Когда встреча состоится — неизвестно.

Что касается российского лидера, действует ордер на арест от МКС, он в европейских санкционных списках, а еще санкции ЕС запрещают российским самолетам, в том числе президентскому, заходить в воздушное пространство ЕС.

В то же время в Венгрию все же есть путь без пересечения воздушного пространства других стран-членов. Он проходит через Турцию, Черное море и несколько балканских стран, которые не входят в ЕС и не присоединялись к санкциям.

Однако даже это потребует координации с воздушными коридорами, контролируемыми НАТО.

Венгрия уже ранее заявляла, что ордер Международного уголовного суда (МКС) проигнорирует.

