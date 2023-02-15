Зачем Путин хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове: объяснение политолога

К чему здесь война в Украине?

Глава Кремля Владимир Путин хочет расшатать политическую ситуацию в Молдове, чтобы разжечь новый конфликт по соседству с Украиной и рассредоточить помощь западных партнеров.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политолог Владимир Фесенко.

По словам эксперта, Москва активно пользуется методами гибридной войны против стран Балтии. В то же время страны Балтии закрыли границу с Россией, что является абсолютно обоснованным шагом в связи с рисками гибридных методов России.

Там уже усилены военные подразделения НАТО.

"Думаю, Запад уже послал сигналы: любая попытка организации каких-либо диверсий военных действий против стран Балтии будет рассматриваться как нападение на блок НАТО", — сказал Фесенко.

По мнению политолога, в Молдове достаточно влиятельны пророссийские силы, а также есть риск, связанный с Приднестровьем.

"Поэтому, вероятно, Молдова — очень удобный объект для дестабилизации ситуации в тылу Украины", — сказал Фесенко.

По словам Фесенко, Россия дестабилизирует ситуацию в Молдове, чтобы часть ВСУ откликалась не только на военные действия на Донбассе, на юге Украины, на прикрытие северного фланга на границе с Беларусью, а еще вынуждены были отвлекаться на ситуацию с Молдовой.

"Это зона напряжения у границ Европейского Союза и НАТО, возле Румынии. Поэтому я думаю, что это для того, чтобы рассредоточить внимание и ЕС, НАТО, Украины, отвлечь часть сил на то, чтобы как-то урегулировать ситуацию в Молдове. Но это стиль Кремля – разжигать пожар там, где это можно”, – сказал Фесенко.

Эксперт также не исключил потенциальную опасность создания Россией нового фронта благодаря дестабилизации в Молдове.

Фесенко назвал такую ситуацию очень опасной и показательной.

"Именно наша военная разведка получила эти планы, предупредила о них руководство Молдовы, для того чтобы оно могло отреагировать профилактически. И я думаю, что сейчас и с нашей помощью, и с помощью европейских коллег, с помощью Румынии, я думаю, что власть Молдавия прилагает усилия для того, чтобы нейтрализовать риски таких действий со стороны России», — сказал политолог.

Напомним, другой эксперт Олег Жданов считает, что Молдова либо самостоятельно, либо с помощью своих союзников будет противостоять мерам со стороны страны-агрессорки.

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