Зачем Путин пытается показать ядерное могущество: объяснение эксперта

Ядерное оружие осталось единственным «козырем» Путина

Реклама

Решение президента РФ Владимира Путина поручить подготовку к ядерным испытаниям , сопровождаемое активной демонстрацией ядерного могущества, является попыткой создать иллюзию величия и одновременно единственным «козырем» Кремля в отношениях с миром. По мнению военного аналитика Ивана Ступака, Россия полностью лишена возможности вносить положительный вклад в мировую науку и технологии, поэтому единственным ее аргументом остается угроза уничтожения.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "КИЕВ24".

Единственный «козырь» России – уничтожение

Иван Ступак отмечает, что у России сегодня нет ничего, что она могла бы предложить миру, кроме запугивания. Аналитик подчеркивает, что демонстрация ядерного могущества - попытка создать иллюзию величия, но фактически свидетельствует об отсутствии реальных технологических и научных достижений.

Реклама

«Российской Федерации больше нет, что предложить этому миру. Единственное что – вот "у нас есть ядерное оружие, мы вас всех убьем". Ни искусственный интеллект, ни какое-то лекарство против каких-то серьезных болезней, ничего [нет — ред.]», — заявил Ступак.

По его мнению, единственная сфера, где Россия пока что-то может показать — это способность уничтожить человечество.

Ядерные испытания как демонстрация силы

Эксперт также прокомментировал поручение Путина готовиться к ядерным испытаниям, рассматривая это как попытку показать миру, что Россия до сих пор является ядерным государством, готовым разрушить мировую стабильность.

Ступак напомнил, что наземные и подводные ядерные испытания в последний раз проводились еще в 1962 году. Подземные испытания США и Советский Союз проводились в 1991–1992 годах. Показывая готовность вернуться к практике ядерных испытаний, Кремль стремится манипулировать восприятием своего могущества, ведь не имеет никаких положительных факторов влияния.

Реклама

Напомним, Путин похвастался ядерными ракетами «Буревестник» и «Посейдон». Диктатор заявил, что Россия расширяет ядерный потенциал и якобы запустил серийное производство нового комплекса.