- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Зачем Путин пытается показать ядерное могущество: объяснение эксперта
Демонстрация Россией ядерного могущества и поручение Путина готовиться к ядерным испытаниям – попытка создать «иллюзию величия» на фоне полного отсутствия других технологических или научных достижений.
Решение президента РФ Владимира Путина поручить подготовку к ядерным испытаниям , сопровождаемое активной демонстрацией ядерного могущества, является попыткой создать иллюзию величия и одновременно единственным «козырем» Кремля в отношениях с миром. По мнению военного аналитика Ивана Ступака, Россия полностью лишена возможности вносить положительный вклад в мировую науку и технологии, поэтому единственным ее аргументом остается угроза уничтожения.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "КИЕВ24".
Единственный «козырь» России – уничтожение
Иван Ступак отмечает, что у России сегодня нет ничего, что она могла бы предложить миру, кроме запугивания. Аналитик подчеркивает, что демонстрация ядерного могущества - попытка создать иллюзию величия, но фактически свидетельствует об отсутствии реальных технологических и научных достижений.
«Российской Федерации больше нет, что предложить этому миру. Единственное что – вот "у нас есть ядерное оружие, мы вас всех убьем". Ни искусственный интеллект, ни какое-то лекарство против каких-то серьезных болезней, ничего [нет — ред.]», — заявил Ступак.
По его мнению, единственная сфера, где Россия пока что-то может показать — это способность уничтожить человечество.
Ядерные испытания как демонстрация силы
Эксперт также прокомментировал поручение Путина готовиться к ядерным испытаниям, рассматривая это как попытку показать миру, что Россия до сих пор является ядерным государством, готовым разрушить мировую стабильность.
Ступак напомнил, что наземные и подводные ядерные испытания в последний раз проводились еще в 1962 году. Подземные испытания США и Советский Союз проводились в 1991–1992 годах. Показывая готовность вернуться к практике ядерных испытаний, Кремль стремится манипулировать восприятием своего могущества, ведь не имеет никаких положительных факторов влияния.
Напомним, Путин похвастался ядерными ракетами «Буревестник» и «Посейдон». Диктатор заявил, что Россия расширяет ядерный потенциал и якобы запустил серийное производство нового комплекса.