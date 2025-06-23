Российские наемники убираются из Малые и возвращаются в РФ / © из соцсетей

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Республика Мали оставалась едва ли не единственным участком на континенте, который контролировали «вагнеровцы». А после смерти лидера Евгения Пригожина большинство этих наемников попали под полный контроль Минобороны и перешли в «Африканский корпус». Это формирование привлекли и к вторжению в Украину. Однако атаки в Африке продлятся, а со временем РФ придется сделать выбор.

Об этом пишет издание Wiadomosci.onet.pl.

«Россияне должны действовать в условиях жесткой конкуренции со стороны Франции, США и Китая, однако, игнорирует рост потерь в столкновениях с местным населением, ненавидящим россиян и желающим вытеснить солдат Путина», — отмечают журналисты.

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На севере Мали продолжаются ожесточенные столкновения между Национальным фронтом освобождения Азавада и малийскими вооруженными силами, которых поддерживает связанный с Россией «Африканский корпус».

Издание напоминает, что 26 июля 2024 года колонны российских наемников вместе с правительственными войсками Мали попали в засаду на малийско-алжирской границе. Эта территория, по мнению туарегов, является частью независимого государства Азавад. А российские наемники — враги, помогающие режиму.

А уже 3 июня в официальном заявлении «Фронт освобождения» Азаваду сообщил, что его члены уничтожили 21 единицу военной техники «Африканского корпуса».

До полномасштабного вторжения в Украину Россия использовала наемников Евгения Пригожина для поддержки авторитарных режимов в Африке и взятия под контроль ископаемых ресурсов.

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Затем часть военных перебросили в Украину, но влияние «вагнеровцев» в Африке до сих пор оставалось и даже расширялось. В частности, в Буркина-Фасо и Мали, где проходили акции в поддержку ВПК.

Помимо постоянных политических потрясений, переживаемых странами Сахеля, их объединяет еще один фактор: богатство природных ресурсов и важное место в мировых цепях поставок сырья. Ни одно африканское государство до сих пор не готово принимать санкции против России или разрывать сотрудничество с ней.

«Вагнеровцы» въехали в Мали под предлогом поддержки правительства хунты в его борьбе с терроризмом и сепаратизмом. После серии военных переворотов, которые привели к власти хунта во главе с полковником Ассими Гойтой, страна вышла из Международной организации франкофонии, разорвала военное сотрудничество с Францией и отказалась принимать международные миротворческие силы, «проявив отказ от колониального наследия Франции», — отмечают журналисты.

Напомним, в начале июня 2025 года наемники российского ЧВК «Вагнер» объявили о том, что «завершают основную миссию» в африканской стране Мали и возвращаются в РФ.

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С 2012 года в Мали — нестабильная политическая ситуация. Действующее правительство пришло к власти путем переворота в 2020 году, его организовал командир спецбатальона Ассими Гойта, устранивший президента Ибрагима Бубакара Кейту. Хунту поддерживает Россия, в частности, с помощью вооруженных структур, связанных с ЧВК «Вагнер».

После мятежа часть наемников ЧВК «Вагнер» не заключили контракт с Министерством обороны РФ, а отправились в Африку, где группировка участвовала в боевых действиях.