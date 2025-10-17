Зачем Путину действительно встречаться с Трампом: эксперт раскрыл истинные намерения диктатора

Путин и Трамп / © ТСН.ua

Идея возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште снова взбудоражила мир. Однако, по словам эксперта, за этой «дипломатической инициативой» прячутся циничные цели Кремля — унизить Европу и, что самое главное, выиграть больше времени для продолжения кровавой войны в Украине.

Об этом рассказал для «Киев 24» научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Он считает, что выбор Будапешта неслучайен. Путин хочет создать ситуацию, в которой Дональд Трамп покажет европейским лидерам «их место».

«Их место — это ниже, чем Америка. То есть, Америка будет принимать решение о саммите, и Америка будет говорить Евросоюзу: дайте свободный путь, чтобы Путин летал через ваше воздушное будущее. Евросоюз будет говорить — да, да, согласен», — моделирует ситуацию эксперт.

По его словам, это будет вредным и унизительным моментом для ЕС, но они согласятся, а Путин получит желаемое — демонстрацию того, что Европа ничего не решает.

Однако унижение Европы — не главная цель. Самый ценный ресурс, который Путин пытается получить с помощью таких маневров, — это время.

«Мы видим еще один момент, когда Путин хочет просто тянуть время и играть на время, чтобы продолжать свою войну», — отмечает Дикинсон.

Аналитик отмечает, что это уже отработанная схема. Каждый раз, когда Трамп приближается к каким-то решительным действиям, Путин «придумывает некий дипломатический ход, чтобы затормозить процесс».

Эксперт напоминает о предыдущих подобных инициативах: разговорах об Аляске, встречах в Саудовской Аравии и Стамбуле. Ни одна из них не дала результата, но все они выполнили свою главную задачу.

«После этого всего ничего не вышло, но, конечно, Путин решил получать то, что ему нужно, — это время, чтобы убивать больше людей и продолжать свою войну», — констатирует Дикинсон.

Он уверен, что Трамп каждый раз попадает на этот крючок, и потенциальный саммит в Будапеште — лишь очередной эпизод этой манипулятивной игры.

Напомним, президент США Дональд Трамп после двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил о договоренности провести личную встречу. По словам Трампа, саммит, целью которого является «положить конец» войне в Украине, состоится в Будапеште. Этому решению предшествует встреча высокопоставленных делегаций обеих стран.