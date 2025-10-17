- Дата публикации
Зачем Путину действительно встречаться с Трампом: эксперт раскрыл истинные намерения диктатора
Владимир Путин снова использует Дональда Трампа, чтобы затянуть время. По словам аналитика, каждый «дипломатический ход» Кремля направлен только на то, чтобы продолжать убивать украинцев, пока Запад ждет переговоров.
Идея возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште снова взбудоражила мир. Однако, по словам эксперта, за этой «дипломатической инициативой» прячутся циничные цели Кремля — унизить Европу и, что самое главное, выиграть больше времени для продолжения кровавой войны в Украине.
Об этом рассказал для «Киев 24» научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.
Он считает, что выбор Будапешта неслучайен. Путин хочет создать ситуацию, в которой Дональд Трамп покажет европейским лидерам «их место».
«Их место — это ниже, чем Америка. То есть, Америка будет принимать решение о саммите, и Америка будет говорить Евросоюзу: дайте свободный путь, чтобы Путин летал через ваше воздушное будущее. Евросоюз будет говорить — да, да, согласен», — моделирует ситуацию эксперт.
По его словам, это будет вредным и унизительным моментом для ЕС, но они согласятся, а Путин получит желаемое — демонстрацию того, что Европа ничего не решает.
Однако унижение Европы — не главная цель. Самый ценный ресурс, который Путин пытается получить с помощью таких маневров, — это время.
«Мы видим еще один момент, когда Путин хочет просто тянуть время и играть на время, чтобы продолжать свою войну», — отмечает Дикинсон.
Аналитик отмечает, что это уже отработанная схема. Каждый раз, когда Трамп приближается к каким-то решительным действиям, Путин «придумывает некий дипломатический ход, чтобы затормозить процесс».
Эксперт напоминает о предыдущих подобных инициативах: разговорах об Аляске, встречах в Саудовской Аравии и Стамбуле. Ни одна из них не дала результата, но все они выполнили свою главную задачу.
«После этого всего ничего не вышло, но, конечно, Путин решил получать то, что ему нужно, — это время, чтобы убивать больше людей и продолжать свою войну», — констатирует Дикинсон.
Он уверен, что Трамп каждый раз попадает на этот крючок, и потенциальный саммит в Будапеште — лишь очередной эпизод этой манипулятивной игры.
Напомним, президент США Дональд Трамп после двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным объявил о договоренности провести личную встречу. По словам Трампа, саммит, целью которого является «положить конец» войне в Украине, состоится в Будапеште. Этому решению предшествует встреча высокопоставленных делегаций обеих стран.