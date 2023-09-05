Зачем Путину колют ботокс: неожиданная версия политического аналитика

Российский президент-диктатор Владимир Путин получает ботокс, чтобы под распухшим лицом было легко спрятать двойников.

Такое мнение в эфире телеканала FREEDOM высказала политический аналитик и главный редактор портала After Empire Ольга Курносова.

Она вспомнила недавний визит Путина в Тверскую область. По ее мнению, туда ездил двойник главы Кремля, потому что, по ее предположениям, лицо было без ботокса.

"И у меня возникла новая идея, почему я говорю о ботоксе. Когда все началось с этим ботоксом, Путину сказали – ты будешь молод и красив. На самом деле его специально раскалывали ботоксом, чтобы под этим распухшим лицом было легко спрятать двойников. Такая у меня есть конспирологическая версия", — сказала она.

Ранее кандидат психологических наук Дмитрий Попов выдвинул такое мнение, что у Путина появился новый двойник.

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