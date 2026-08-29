Зачем России именно сейчас нужна мобилизация: Палиса раскрыл причины

Павел Палиса / © ТСН

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Россия ежемесячно несет больше потерь в войне против Украины, чем привлекает в свою армию. Поэтому оккупанты вынуждены объявить мобилизацию.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил во время встречи с журналистами.

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Он напомнил, что мобилизация в России рассматривается с начала этого года. По последней информации, речь идет о призыве 300 тысяч человек в этом году и еще стольких в первой половине следующего. Однако это, как указал Палиса, потребует значительных ресурсов.

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«Призвать такое большое количество людей — это не просто цифра. Это возможность военного аппарата их одеть, экипировать, научить, тренировать базовым, элементарным вещам», — считает он.

Мобилизация в России — что известно

Российский лидер Владимир Путин готовится к мобилизации, об этом свидетельствуют данные разведки, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но оно сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», — сказал украинский президент.

По его словам, лидер РФ планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при Раде национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что к осени 2026 года Россия готовит мобилизацию от 500 тысяч человек.

«Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на востоке, других будут готовить от луны для потенциального открытия нового направления фронта. Это такой план РФ», — отметил он.

Официально власти РФ о планах по мобилизации не объявляли.

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