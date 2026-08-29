ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
300
Время на прочтение
2 мин

Зачем России именно сейчас нужна мобилизация: Палиса раскрыл причины

Россияне ежемесячно несут больше потерь, чем привлекают новых мобилизованных в свою армию, поэтому без масштабной мобилизации они не в состоянии выполнить стратегические цели, считает Палиса.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Павел Палиса

Павел Палиса / © ТСН

Россия ежемесячно несет больше потерь в войне против Украины, чем привлекает в свою армию. Поэтому оккупанты вынуждены объявить мобилизацию.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил во время встречи с журналистами.

Он напомнил, что мобилизация в России рассматривается с начала этого года. По последней информации, речь идет о призыве 300 тысяч человек в этом году и еще стольких в первой половине следующего. Однако это, как указал Палиса, потребует значительных ресурсов.

«Призвать такое большое количество людей — это не просто цифра. Это возможность военного аппарата их одеть, экипировать, научить, тренировать базовым, элементарным вещам», — считает он.

Мобилизация в России — что известно

Российский лидер Владимир Путин готовится к мобилизации, об этом свидетельствуют данные разведки, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но оно сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию», — сказал украинский президент.

По его словам, лидер РФ планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Раде национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что к осени 2026 года Россия готовит мобилизацию от 500 тысяч человек.

«Некоторых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на востоке, других будут готовить от луны для потенциального открытия нового направления фронта. Это такой план РФ», — отметил он.

Официально власти РФ о планах по мобилизации не объявляли.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie