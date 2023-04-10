Зачем России создавать совместную группировку войск с Беларусью: эксперт раскрыл коварный план Путина

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ хочет создать объединенные вооруженные силы с Беларусью, чтобы лишить Лукашенко права отдавать приказы.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Россия требует от Лукашенко срочно начать формирование совместной группировки войск союзного государства. В соответствии со всеми договоренностями объединенные вооруженные силы союзного государства будут подчинены Генеральному штабу РФ. И Лукашенко не будет иметь влияния отдавать приказы этим войскам", — пояснил Жданов.

Встреча Лукашенко и Шойгу 10 апреля

В понедельник, 10 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. Главными темами переговоров были обеспечение безопасности и гарантии для Беларуси от России, а также боевая подготовка и согласование совместной группировки войск.

Лукашенко заявил, что во время переговоров Путин полностью поддержал его о просьбе о гарантиях безопасности для Беларуси и в будущем будет разработан соответствующий документ.

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