Зачем Россия атакует Польшу и Румынию дронами: объяснение аналитиков

Россия ведет боевые действия в Украине на грани своих возможностей / © Associated Press

Россия атакует дронами Польшу и Румынию, чтобы получить опыт будущей агрессии против НАТО.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

«Представители НАТО и стран-членов продолжают осуждать вторжение российских беспилотников в Польшу и повторяют, что вторжение беспилотников, вероятно, было намеренным. Российские чиновники и прокремлевские источники продолжают уклоняться от обвинений во вторжении беспилотников и преуменьшать реакцию государств НАТО на вторжение беспилотников», — говорится в отчете.

Аналитики предположили, что этими атаками Россия пытается получить опыт будущей агрессии против Альянса.

Напомним, в Румынии воздушные силы перехватывали и сопровождали российский ударный дрон типа «Shahed», залетевший в воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе российских дронов для соседних стран.