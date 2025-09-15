ТСН в социальных сетях

Зачем Россия атакует Польшу и Румынию дронами: объяснение аналитиков

Россия продолжает повышать ставки в войне против Украины, атакуя территории ее союзников.

Анастасия Павленко
Россия ведет боевые действия в Украине на грани своих возможностей

Россия ведет боевые действия в Украине на грани своих возможностей / © Associated Press

Россия атакует дронами Польшу и Румынию, чтобы получить опыт будущей агрессии против НАТО.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

«Представители НАТО и стран-членов продолжают осуждать вторжение российских беспилотников в Польшу и повторяют, что вторжение беспилотников, вероятно, было намеренным. Российские чиновники и прокремлевские источники продолжают уклоняться от обвинений во вторжении беспилотников и преуменьшать реакцию государств НАТО на вторжение беспилотников», — говорится в отчете.

Аналитики предположили, что этими атаками Россия пытается получить опыт будущей агрессии против Альянса.

Напомним, в Румынии воздушные силы перехватывали и сопровождали российский ударный дрон типа «Shahed», залетевший в воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе российских дронов для соседних стран.

