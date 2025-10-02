Зачем Трамп собирал сотни генералов на совещание: эксперт раскрыл настоящую цель

Дональд Трамп / © Associated Press

На военной базе в Виргинии состоялась беспрецедентная встреча, на которой по личной просьбе Дональда Трампа собрали сотни американских генералов и адмиралов. Хотя публично мероприятие выглядело «служебным совещанием», эксперт, проанализировав выступления Трампа и его соратника Гегсета, заявляет: это был откровенный политический митинг, а не обсуждение стратегических военных приоритетов.

Такое мнение высказал интервью OBOZ.UA украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Суть выступления Дональда Трампа сводилась к одному ключевому тезису: безусловная лояльность. Президент откровенно заявил военному руководству, что если кому-то из них его позиция не нравится, «дверь открыта», но такое лицо должно понимать, что потеряет абсолютно все — звание, влияние и власть.

«Это не было служебное совещание — это был политический митинг для военных. Суть одна: вы должны присягнуть на верность Дональду Трампу как своему 'королю и императору'. От его воли зависит ваша судьба», — объясняет эксперт, подчеркивая, что в выступлениях не было ни слова о реальной военной организации, бюджете или приоритетах. Вместо этого обсуждались физподготовка, внешний вид и вопросы.

Беспокойство вызвали тезисы, касающиеся возможного использования армии США внутри страны. Вэнс открыто заявил, что армия должна быть готова выполнять задачи внутри страны, а Трамп намекнул на необходимость тренироваться не только на полигонах.

«Этот момент был самым существенным… Тезис: армия должна тренироваться не на полигонах, а на площадях американских городов. И это преподносилось как „исторический опыт президентов, защищавших родину“. Это явно продумано», — комментирует аналитик.

Это свидетельствует о подготовке вооруженных сил не только к внешним конфликтам, но и к привлечению в вопросах границы с мигрантами и, вероятно, к контролю протестов внутри Соединенных Штатов.

Несмотря на внутренние акценты, на встрече также прозвучали громкие заявления по поводу внешней политики. Трамп прямо заявил: «Я буду бороться с картелями в Венесуэле на суше».

Эксперт связывает это с более широкой стратегической целью Трампа — колонизацией Латинской Америки и сокращением американского присутствия в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Венесуэла во главе с режимом Николаса Мадуро рассматривается как «удобная мишень»: есть мотив (борьба с наркокартелями) и враг.

«Отсюда и логика: 'готовьтесь к войне'», — заключает Бессмертный.

Хотя прямой тезис о вторжении в Венесуэлу так и не прозвучал. Однако намек был более чем прозрачный. Трамп и его «министр войны» (как они назвали Минобороны) использовали встречу для политического манифеста, оставив военных без четкого стратегического курса, но с требованием абсолютного повиновения.

Напомним, глава Пентагона созвал экстренное совещание сотен генералов США для обсуждения Национальной оборонной стратегии. По данным The Washington Post, влиятельные генералы выражают несогласие со смещением фокуса стратегии на внутренние угрозы и сокращением роли США в Европе.