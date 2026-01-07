Зачем в США сбросили с вертолета больше 70 бобров (фото, видео)

Бобры / © Pixabay

В США во второй половине 1940-х годов власти штата Айдахо провели масштабную операцию по переселению бобров в труднодоступные горные районы, во время которой животных доставляли с самолетов с помощью парашютов. Всего в рамках программы было переселено около 70 бобров.

Об этом пишет издание popsci.

Об этом говорится в архивных материалах Департамента рыбного хозяйства штата Айдахо, а также в восстановленном документальном фильме Fur for the Future, найденном историком Шэрон Кларк.

В начале XX века популяция бобров в США резко сократилась из-за массовой охоты и торговли мехом — из сотен миллионов особей до примерно 100 тыс. Осознание экологической роли этих животных пришло позже. Специалисты пришли к выводу, что бобры играют ключевую роль в формировании экосистем, в частности удерживают воду, снижают риск засух, фильтруют загрязнения в реках, восстанавливают деградированные ручьи и уменьшают вероятность лесных пожаров.

После Второй мировой войны в городе Макколл (Айдахо) началось активное развитие жилой застройки вблизи водоемов. Это привело к конфликтам между местными жителями и бобрами, которые строили плотины, затапливали участки и повреждали деревья. Власти отказались от уничтожения животных, признав это негуманным и вредным для экологии, и решили переселить их в заповедный бассейн Чемберлен — отдаленный горный регион без транспортной инфраструктуры.

Попытки доставить бобров традиционным способом, в частности на лошадях, оказались неудачными. Животные нуждались в прохладе и доступе к воде, что было невозможно обеспечить во время длительных переходов. Кроме того, лошади негативно реагировали на запах и поведение грызунов.

Решением стала инициатива сотрудника Департамента рыбного хозяйства Айдахо Элмо Хетера, который предложил использовать военные парашюты, оставшиеся после войны, и специальные деревянные контейнеры. Перед началом масштабной операции метод протестировали на одном бобре, которого назвали Джеронимо. После нескольких успешных испытательных сбросов животное признали пригодным к переселению, а сама система была одобрена для массового применения.

В рамках операции были созданы специальные ящики, которые оставались закрытыми во время полета и автоматически открывались после приземления. Всего за несколько лет таким способом переселили около 70 бобров. По архивным данным, большинство животных успешно адаптировались к новым условиям и начали формировать стабильные популяции.

История воздушного переселения бобров долгое время оставалась малоизвестной, пока историк Шэрон Кларк не обнаружила архивный фильм Fur for the Future. После реставрации видео получило широкую огласку, в том числе в Интернете, и привлекло внимание исследователей, экологов и культурных проектов.

По словам биолога Шона Сабо, сегодня в Айдахо больше не применяют воздушные методы переселения бобров. Сейчас животных транспортируют в специальных переносках или доставляют пешком. В то же время специалисты отмечают, что бобры и в дальнейшем остаются одним из ключевых факторов поддержания природного баланса, создавая среду обитания для рыб, земноводных и птиц.

