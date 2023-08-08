Зачем военный VIP-самолет России тайно летал в КНДР после визита Шойгу

Полет состоялся через неделю после того, как министр обороны России посетил Пхеньян с целью убедить Северную Корею увеличить объемы продаж оружия в Москве.

Российский военный самолет совершил тайный полет в Пхеньян 1 августа, согласно данным бортовых радаров. Это может свидетельствовать о соглашении по оружию.

Об этом пишет Daily Beast.

Рейс RFF7203 вылетел из Москвы 31 июля и приземлился в Северной Корее, согласно картам полетов шведской системы отслеживания полетов Flightradar24.

Самолет Ил-62М ВВС России — тип самолета, который используется для военных делегаций — находился на земле примерно 36 часов, по данным NK News, первым сообщившего об этой секретной поездке. Россия и КНДР об этом не информировали.

Полет состоялся через неделю после того, как министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян с целью убедить руководство Северной Кореи увеличить продажу оружия в Россию, по оценке американской разведки, сообщил журналистам координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Это был первый визит российского VIP-самолета в Северную Корею с 2019 года, когда Пхеньян посетил заместитель министра обороны России Александр Фомин, после чего Северная Корея прекратила авиасообщение из-за пандемии.

Визит Шойгу состоялся в рамках празднования 70-летия перемирия в Корейской войне 1950-53 годов. Он встретился с Ким Чен Ином, министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом и другими чиновниками, в том числе с директором Главного политического бюро Корейской народной армии Чон Кен Тхеком и вице-министром иностранных дел Им Чон Илем, сообщает ЦТАК.

Шойгу сопровождали Алексей Криворучко, вице-министр обороны, Андрей Руденко, вице-министр иностранных дел, и Александр Мацегора, посол России в Северной Корее, согласно сообщению ЦТАК.

Кан, министр обороны Северной Кореи, провел для Шойгу экскурсию по выставке вооружений, где были представлены новые ударные и шпионские беспилотники, а также межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), сообщает Yonhap.

Министерство обороны России заявило, что встречи имели целью "способствовать укреплению сотрудничества между нашими оборонными ведомствами".

Секретная поездка военного самолета в начале этого месяца может стать следствием визита Шойгу для согласования военных соглашений, сообщает NK News.

Попытки склонить Северную Корею на свою сторону совпадают с неудачами российских военных, которые не смогли добиться значительных успехов в войне президента России Владимира Путина в Украине. Это лишь последний признак того, что Россия становится все более зависимой от Северной Кореи, чтобы продолжать борьбу, поскольку собственное российское оборонное производство и поставка оборудования "борется".

"Это подчеркивает затруднительное положение, в котором оказалась Россия, когда дело доходит до пополнения и обновления своих возможностей в сфере вооружений", — сказал пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер об отношениях между Северной Кореей и Россией.

Северная Корея изначально поддерживала войну России против Украины. Ранее Пхеньян обвинял Запад в принуждении Москвы к вторжению в Украину в целях защиты своих интересов безопасности. Согласно оценке Белого дома в начале этого года, Пхеньян предоставил пехотные ракеты и ракеты российской группе "Вагнер".

А в марте Россия пыталась закрепить соглашение с Северной Кореей, по которому Пхеньян предоставит Москве вооружение в обмен на продовольствие и товары, в которых она отчаянно нуждается.

После визита Шойгу Ким, похоже, удвоил планы по производству оружия. По сообщению Yonhap, он призвал к увеличению производства оружия в Северной Корее и программам по модернизации вооружений. Ким совершил объезд, посетив основные северокорейские военные заводы через несколько дней после завершения визита Шойгу, в том числе производящие двигатели для стратегических крылатых ракет и крупнокалиберных реактивных систем залпового огня, сообщает Yonhap.

Ким заявил, что эти объекты важны для "подготовки к войне", и призвал "неукоснительно повышать производительность и надежность двигателя" и "быстро расширять его производственные мощности", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Работа Северной Кореи по наращиванию производства оружия проходит на фоне усиления напряженности в отношениях между Пхеньяном, Вашингтоном и Сеулом. Ким начал серию ракетных испытаний в последние недели, когда Южная Корея и США готовятся к началу ежегодных учений "Щит свободы Ульчи" (Ulchi Freedom Shield). В то время как Вашингтон и Сеул называют эти учения оборонительным механизмом, Пхеньян утверждает, что они являются репетицией вторжения в Северную Корею.

Экскурсия Кима по военным объектам может быть предупреждением Пхеньяна о том, что он может стоять на своем перед лицом предполагаемых угроз со стороны Южной Кореи и США, заявило Министерство по вопросам объединения Южной Кореи.

"Мы выражаем глубокое сожаление, что Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие и МБР (межконтинентальные баллистические ракеты), а также обычные вооружения за счет благосостояния своих граждан", — заявил Ку Бьюнсам, спикер министерства.

Напомним, Ким Чен Ын провел трехдневную инспекцию крупных оружейных заводов, в том числе производящих снаряды крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели стратегических крылатых ракет. Это произошло после визита Шойгу в эту страну.

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