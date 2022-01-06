"Зачистка" в Алматы и депортация Джоковича. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Республике Казахстан около 50 единиц техники, в частности, БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили периметр площади в центре Алматы. Началась "ожесточенная" перестрелка. Читать дальше –>
- Силы ОДКБ в Казахстане не будут наводить порядок – их роль в охране военной инфраструктуры и других объектов. А "с бандами справятся местные силовики", убеждает глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников. Читать дальше –>
- Лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича депортируют из Австралии из-за несоблюдения правил въезда на территорию страны. Читать дальше –>
- В Корейской Народно-Демократической Республике заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, которая "точно поразила цель на расстоянии 700 км". Читать дальше –>
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) одобрили прививку подростков от 12 до 15 лет третьей дозой вакцины против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. Читать дальше –>