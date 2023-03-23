Зачитал телеграмму Сталина: Медведев абсурдно намекнул на расстрел директорам оборонных предприятий РФ

На совещании с директорами оборонных предприятий Медведев прочел им телеграмму Сталина времен Второй мировой войны, в которой тот угрожал репрессиями:

Экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев зачитал директорам оборонных предприятий телеграмму Сталина.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Лунтик", как его называет террорист Гиркин-Стрелков, или как пишут в Сети – главный "аватар" России, пытается выглядеть как серьезный политик.

В этот раз Медведев решил запугать работников российской "оборонки" из-за провалов. На совещании с директорами оборонных предприятий он прочитал им телеграмму Сталина времен Второй мировой войны, в которой тот угрожал репрессиями:

"Прошу вас честно и вовремя выполнять заказы по снабжению корпусов на танки... Если вы окажетесь нарушителями своей обязанности перед родиной, начну вас громить как преступников, презирающих честь и интересы своей родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от нехватки танков, а вы в далеком тылу охлаждались и бездельничали".

Отметим, что после смерти скандального Жириновского Медведев, по всей видимости, хочет занять его место — главного "клоуна" Кремля. Экс-президент РФ постоянно отмечается скандальными заявлениями.

Ранее Дмитрий Медведев устроил истерику и в очередной раз пригрозил миру "ядерным апокалипсисом".

Также он угрожал дойти до границ Польши, чтобы устранить "угрозу" для России.

Летом прошлого года сообщалось, что якобы Медведев "одной ногой в дурдоме" после неудачной попытки суицида и алкоголизма.

Российский политолог Дмитрий Орешкин объяснял, что у Медведева — "роль моски, лающей на слона".

Читайте также: