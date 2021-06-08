Задержали 800 преступников благодаря "тайному" мессенджеру: ФБР вместе с копами провела спецоперацию в 18 странах

Около 9000 полицейских в 18 странах мира были задействованы в спецоперации.

Федеральное бюро расследований США совместно с полицией Австралии провело спецоперацию, в ходе которой задержали более 800 человек, подозреваемых в преступных действиях в 18 странах. Копы отслеживали разговоры преступников с помощью специально созданного мессенджера ANOM.

Об этом пишет BBC.

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Во время спецоперации правоохранители через информаторов тайно распространяли в криминальной среде устройства с подконтрольным мессенджером ANOM. Это позволило полиции контролировать их чаты о контрабанде наркотиков, отмывании денег и даже заговорах об убийствах. Следователи смогли прочитать миллионы сообщений в "реальном времени".

"Все, о чем они говорят, — это наркотики, насилие, драки, невинные люди, которых собираются убить, целый спектр вещей", — сообщила комиссар федеральной полиции Австралии Рос Кершоу.

Целями были наркогруппы и люди, которые имеют связи с мафией. В ходе операции также массово изымали наркотики, оружие и наличные. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что операция "нанесла тяжелый удар по организованной преступности" во всем мире.

Операция получила название OTF Greenlight/Trojan Shield (Зеленый свет/Троянский щит). Европол, правоохранительный орган Европейского союза, описал работу ФБР и копов как "крупнейшую в истории операцию правоохранительных органов против зашифрованной коммуникации".

Как пишет DW, в рамках международной полицейской операции проведено 700 обысков, изъято более 8 тонн кокаина, 22 тонны каннабиса и 2 тонны амфетамина и метамфетамина, 250 единиц огнестрельного оружия, 55 автомобилей класса люкс и более 48 миллионов долларов в разных валютах.

Напомним:

1 июня все заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS приостановили работу вследствие кибератаки.

вследствие кибератаки. Хакеры использовали программу-вымогатель по серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

Как заявили в ФБР, за взлом отвечает связана с Россией хакерская группа REvil, также известная как Sodinokibi.

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