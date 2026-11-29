© facebook.com/sukhomlyn.sergey

Реклама

В октябре в Германии задержали двух подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше по заказу РФ. Ими оказались люди из окружения турецкой группировки «Далтоны».

Об этом пишет BILD.

Реклама

По этим данным, после поджога станции Starlink в Польше 23 сентября 2026 года Федеральное ведомство по охране конституции установило местонахождение двух подозреваемых граждан Турции в Германии. Дальнейшие действия спецслужбы и полиция координировали через запущенный в июне 2026 года «Совместный центр противодействия гибридным угрозам», после чего в октябре спецназовцы задержали этих мужчин.

Реклама

В своем отчете конфиденциальном отчете ведомства идентифицируют это как доказанные диверсии, совершенные по заказу российских спецслужб. По имеющейся информации, исполнителями за денежное вознаграждение стали лица из окружения турецкой группировки «Далтоны». Руководил злоумышленниками куратор из России. «Далтоны» относятся к организованной преступности и известны по всей Европе, в том числе и в Берлине, наркоторговле, рэкету и заказным убийствам.

«Шпионаж, диверсии, кибератаки. Теневой фронт проходит прямо через Европу, через Германию. Цель нападающих – повредить инфраструктуру, расколоть общество и разрушить доверие к государству. На теневом фронте нас хотят одолеть не военным путем, а политически и общественно», - заявил федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт.

Министр отметил, что страна не находится в состоянии войны, но ежедневно становится мишенью гибридной агрессии: «Германию атакуют. Днем и ночью. Скрыт. Из тени».

По данным МВД, только в сфере шпионажа в этом году уже зарегистрировано 285 преступлений. Кроме того, зафиксировано 216 случаев диверсий на транспортной инфраструктуре (железной дороге) и объектах энергоснабжения.

Реклама

В следующем году Федеральная полиция Германии увеличит подразделения противодействия дронам до 1 000 сотрудников. В бюджете на 2027 год на современную технику для борьбы с беспилотниками заложено 150 миллионов евро.

Согласно новому закону о кибербезопасности, Федеральное ведомство криминальной полиции и Федеральная полиция получат право блокировать и уничтожать системы нападающих, перенаправлять трафик и удалять похищенные данные.

«Нападающий должен знать: мы защищаемся и наносим ответный удар», — подчеркнул Александер Добриндт.

Что известно о поджоге

В Польше 23 сентября подожгли станцию Starlink, которая обеспечивала доступ в Интернет в Украине. Инцидент произошел на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воли-Кробовском Мазовецком воеводстве. По данным пожарных, был совершен поджог распределительной станции, а также повреждена электрогенераторная установка.

Реклама

Впоследствии стало известно, что в Германии по запросу польских спецслужб задержали двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше. Правительство в Варшаве уверено, что за диверсией стоят российские спецслужбы.

Новости партнеров

Новости партнеров