Задержали и оштрафовали: в аэропорту Польши украинка устроила скандал и набросилась на полицейских

Женщина возмутилась, что Wi-Fi плохо работал в зале ожидания.
В Польше оштрафовали на 3 тысячи злотых (около 25 тысяч гривен) украинку из-за неадекватного поведения в аэропорту.
Об этом идет речь на сайте Надоджанского отдела пограничной службы Польши.
В Польшу 34-летняя гражданка Украины прилетела из Израиля. В аэропорту Познани она была возмущена слабой сетью Wi-Fi в зале прилета. Женщина начала громко возмущаться.
Ее крики мешали не только другим присутствующим, но и ходу пограничного контроля. На место был вызван дополнительный наряд пограничной службы. Впрочем, украинка не успокоилась и обижала сотрудников. Впоследствии она вообще набросилась с кулаками на одного из пограничников.
Ее задержали и вызвали полицию. Алкотест показал, что у гражданки Украины было 2,18 промилле в крови.
Женщина признала вину и уплатила штраф за свое поведение в размере 3000 злотых (25027 грн).
Напомним, в Польше задержан украинец, который вез необычную контрабанду.
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