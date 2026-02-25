Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Портнова — полиция Испании

Дело Портнова / © Associated Press

Реклама

В немецком городе Хайнсберг задержали вероятного исполнителя убийства Андрея Портнова — экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, которое произошло 21 мая 2025 у входа в школу в испанском городе Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид).

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции Испании.

Задержание прошло в рамках расследования, проведенного сотрудниками испанской полиции.

Реклама

«В Германию выехали агенты 5-й группы по расследованию убийств Высшего управления полиции Мадрида, которые действовали в сотрудничестве со специальным подразделением Федерального уголовного ведомства Германии (BKA)», — говорится в заявлении.

По предварительным результатам следствия, именно задержанный произвел выстрелы у учебного заведения, в результате которых погиб Портнов.

Отметим, что расследование находится под контролем Следственного суда №1 города Посуэло-де-Алларкон. Материалы дела сейчас засекречены.

«В рамках производства выдан Европейский ордер на арест, а также Европейский ордер на проведение следственных действий для обыска дома подозреваемого. Следственные действия продолжаются, стражи порядка продолжают работу для полного выяснения всех обстоятельств преступления», — заявили в полиции.

Реклама

Убийство Портнова

Дело Портнова: что известно об убийстве

Бывший глава Администрации президента Виктора Януковича был застрелен весной 2025 года в испанском пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон. Неизвестные совершили убийство возле Американской школы — одного из самых элитных учебных заведений столицы Испании. Портнов направлялся к своему автомобилю, когда на него напали злоумышленники и произвели пять выстрелов. По меньшей мере, три пули попали ему в голову и спину. Именно выстрел в голову стал смертельным.

Ранее речь шла о том, что Андрей Портнов сбежал из Украины после свержения режима Януковича. Тогда он занимал должность замглавы Администрации президента. Портнов стал скандально известен, в частности, своими отрицаниями ответственности силовиков за преступления во время Революции Достоинства. Против него было открыто, но впоследствии закрыто дело по статье о государственной измене.

Портнов вернулся в Украину в 2019 году.

В декабре 2021 года стало известно, что США ввели санкции против Портнова, а также против его благотворительного фонда в рамках антикоррупционных инициатив Государственного департамента.