Задержана экс-глава дипломатии ЕС Могерини: в чем ее подозревают

Федерика Могерини / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В дипломатической службе Евросоюза в Брюсселе и в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге 2 декабря прошли обыски в рамках расследования возможного мошенничества со средствами ЕС. Всего задержаны три человека. Одним из них является ректор Колледжа Европы Федерика Могерини — бывший высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщили издания 24 Ore и Le Soir со ссылкой на Европейскую прокуратуру.

По данным Le Soir со ссылкой на информированные источники, бывшего вице-президента Еврокомиссии сейчас удерживают под стражей. Среди тех, кого также доставили для допроса — один из менеджеров Колледжа Европы и бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних действий (ЕСВД), итальянский дипломат Стефано Саннино.

Реклама

Расследование касается подозрений в фаворитизме и возможной недобросовестной конкуренции при предоставлении со стороны ЕСВД престижному Колледжу Европы девятимесячной программы подготовки будущих европейских дипломатов. Вероятные нарушения датируются 2021-2022 годами, и, по данным Европейской прокуратуры, среди возможных обвинений — «мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупция, конфликт интересов и нарушение служебной тайны».

Следователи пытаются установить, «были ли Колледж Европы или его представители заблаговременно проинформированы о критериях отбора» в рамках тендера, объявленного дипломатической службой ЕС для проведения программы обучения.

Европейская прокуратура (EPPO), созданная в 2021 году, является независимым институциональным органом ЕС, ответственным за противодействие мошенничеству со средствами Евросоюза и другим преступлениям, которые вредят его финансовым интересам, в частности коррупции, отмыванию средств и трансграничным схемам уклонения от НДС. EPPO имеет полномочия не только проводить расследования, но и выдвигать официальные обвинения и передавать дела в суд.

Расследование осуществляется под контролем следственного судьи Западной Фландрии — региона, где расположен город Брюгге. Обыски проводили сотрудники федеральной полиции Бельгии.

Реклама

Перед началом операции Европейская прокуратура обратилась с требованием снять иммунитет с нескольких подозреваемых, и это разрешение было предоставлено, отметили в EPPO, не раскрывая их имен или должностей.

Представитель ЕС подтвердил, что дипломатическая служба в Брюсселе была среди объектов следственных действий, касающихся «деятельности, имевшей место во время предыдущих мандатов», то есть еще до того, как Кая Каллас заняла должность верховного представителя ЕС по иностранным делам в конце 2024 года.

К слову, ранее британский политик Нейтан Хилл, экс-представитель Уэльса в Европарламенте, признал вину в получении взяток за продвижение пророссийских нарративов в течение 2018-2019 годов.