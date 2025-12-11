- Дата публикации
Мир
651
2 мин
Задержание на собеседовании: украинка в США оказалась под арестом вопреки закону
По словам адвокатов, она имела легальный статус, подала на продолжение, не нарушала закон, но все равно оказалась под стражей. Подробности ареста, реакция семьи и юристов.
На минувшей неделе в Сан-Диего украинку Викторию Булавину арестовали во время финального собеседования на получение грин-карты.
Об этом рассказал ее муж, гражданин США Виктор Король, передает BBC.
Булавина приехала в США в 2022 году в рамках гуманитарной программы для украинцев, перемещенных из-за войны войны. Она воссоединилась с дочерью, которая находилась в США из-за спортивных соревнований, а впоследствии познакомилась с будущим мужем в Сан-Диего.
Супруги пришли на собеседование по грин-карте на основании брака. Однако в конце встречи агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержали Булавину в присутствии мужчины.
По словам адвоката Виктории, Кэролайн Мэтьюз, Булавина имела действительный Временный статус защиты (TPS) до апреля 2025 года и подала заявку на продление вовремя. Федеральные правила предусматривают, что при рассмотрении заявки на продление статус сохраняется.
"Она выполняла все требования, соблюдала законы и имела идеальный статус. Нет никакого оправдания для ее задержания", - заявила Мэтьюз.
После ареста Булавин был переведен в центр содержания Отай-Меса. Мужчина рассказал, что на момент первого визита у них не было контакта и он не знал, где находится жена. Позже он смог ее посетить, она сообщила о жестком обращении и отсутствии возможности связаться с семьей.
Адвокат и семья продолжают бороться за права Виктории и настаивают на завершении процедуры получения грин-карты и восстановлении справедливости.
Ранее мы рассказывали, что из-за задержек администрации Трампа в продолжении гуманитарной программы почти 200 тысяч украинцев в США оказались под угрозой депортации.