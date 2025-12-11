Задержание на собеседовании: украинка в США оказалась под арестом вопреки закону

Флаг США / © Associated Press

Реклама

На минувшей неделе в Сан-Диего украинку Викторию Булавину арестовали во время финального собеседования на получение грин-карты.

Об этом рассказал ее муж, гражданин США Виктор Король, передает BBC.

У мужчины Виктории есть американское гражданство, а сама она, по словам адвоката, не имела никаких нарушений. / © BBC Ukrainian

Булавина приехала в США в 2022 году в рамках гуманитарной программы для украинцев, перемещенных из-за войны войны. Она воссоединилась с дочерью, которая находилась в США из-за спортивных соревнований, а впоследствии познакомилась с будущим мужем в Сан-Диего.

Реклама

Супруги пришли на собеседование по грин-карте на основании брака. Однако в конце встречи агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержали Булавину в присутствии мужчины.

По словам адвоката Виктории, Кэролайн Мэтьюз, Булавина имела действительный Временный статус защиты (TPS) до апреля 2025 года и подала заявку на продление вовремя. Федеральные правила предусматривают, что при рассмотрении заявки на продление статус сохраняется.

"Она выполняла все требования, соблюдала законы и имела идеальный статус. Нет никакого оправдания для ее задержания", - заявила Мэтьюз.

После ареста Булавин был переведен в центр содержания Отай-Меса. Мужчина рассказал, что на момент первого визита у них не было контакта и он не знал, где находится жена. Позже он смог ее посетить, она сообщила о жестком обращении и отсутствии возможности связаться с семьей.

Реклама

Адвокат и семья продолжают бороться за права Виктории и настаивают на завершении процедуры получения грин-карты и восстановлении справедливости.

Ранее мы рассказывали, что из-за задержек администрации Трампа в продолжении гуманитарной программы почти 200 тысяч украинцев в США оказались под угрозой депортации.