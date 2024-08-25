Задержание основателя Telegram Павла Дурова: официальный комментарий компании

В заявлении говорится, что Telegram придерживается законов ЕС.

Поздним вечером в воскресенье, 25 августа, в компании Telegram впервые официально прокомментировали задержание во Франции Павла Дурова, который является основателем и генеральным директором сервиса мгновенного обмена сообщениями.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале компании.

В заявлении говорится, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

"Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство общения и источник важной информации", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что утверждения о том, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой, абсурдны.

В компании подчеркнули, что генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе.

“Ожидаем скорого решения этой ситуации. Telegram с вами всеми”, — уверяют в компании.

Напомним, накануне французские СМИ сообщили о задержании основателя мессенджера Telegram, родом из России, миллиардера Павла Дурова. Его арестовали в аэропорту Парижа, когда он приземлился на собственном самолете.

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