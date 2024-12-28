Задержание российского танкера: Финляндия предотвратила серьезные диверсии — Yle

Финляндия предотвратила несколько более серьезных диверсий благодаря тому, что вовремя задержала российский танкер так называемого "теневого флота", которое могло продолжать разрушать подводные коммуникации.

Об этом заявил эксперт из Центра исследований морского права в Норвегии Александр Лотт, передает Yle.

Он отметил, что танкер мог продолжать повреждать подводные коммуникации, если бы Финляндия не остановила его.

"Если бы судну позволили пройти дальше, под угрозой оказался бы также кабель Estlink 1, соединяющий Финляндию и Эстонию и расположенный рядом с поврежденным C-Lion 1. А затем на пути были бы газопровод Balticconnector и многие другие подводные кабели", — пояснил Лотт.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия задержала нефтяной танкер "теневого флота" России.

Позже стало известно, что задержанный танкер был оснащен специальными передающими и приемными устройствами, которые использовались для отслеживания военно-морской активности.

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