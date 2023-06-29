Задержание Суровикина: политический эксперт указал на интересный момент исчезновения генерала

Мятеж главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружил трещины в путинской системе. И хотя президент РФ пытается очень быстро латать пробелы, все это указывает на уязвимость вертикали власти.

Об этом сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в телемарафоне.

"Чего только стоит якобы задержание Суровикина (российский генерал Сергей Суровикин, до сих пор не вышедший на связь после событий в Москве — ред.), опровержение этого задержания его дочерью, а не там, например, пресс-службой Министерства обороны... С тех пор, как родственники начали комментировать, где находятся чиновники?.. Выглядит довольно странно", — отметил эксперт.

Валерий Клочок также прокомментировал публичное появление Путина в Дагестане. По его словам, этот визит, как и ряд других событий в России, указывают, что Путин сейчас не контролирует свои "движения".

"Эти события показывают уязвимость системы. Продуцировавшие эту уязвимость... они будут делать это в дальнейшем. Сейчас переждут, посмотрят на реакцию Путина и процесс будет двигаться", — добавил Валерий Клочок.

Напомним, спикер президента РФ Путина Дмитрий Песков отказался комментировать вероятный арест генерала Сергея Суровикина. В то же время, по информации экспертов, генерала могут содержать в особняке в Серебряном Боре, известном как здание авторитета Сильвестра.

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