Задержание "Тринадцатого": в телеграм-канале военного преступника настоящая истерика (видео)

В телеграмм-канале Егора Гузенко настоящая истерика. Да, неравнодушные призывают правоохранителей прекратить издевательства над задержанным.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Тринадцатый".

Вот некоторые сообщения из телеграмм-канала "Тринадцатый":

"Уважаемые сотрудники УВД Новопавловска, перестаньте пытать Егора и мучить его. Поверьте, он себя не для Вас готовил. Он наш гражданин, он служит Родине! Боль вы его не возьмете, а на Вас грех останется. Прямо сейчас призываю Вас к разуму"

"Не едите судьбу, оно вам не надо. Мы призываем к нормальному отношению и уважению. Вы в отделе сейчас это читаете, не сидите тихо, сдержите пыл и остановите коллег. а не азовец, сдавшийся под Мариуполем. И так, лучше друга вы не найдете .

"Да, вы прямо сейчас читаете сообщения, и знаете админов Тринадцатого. Остановитесь. Ради Бога. Егор болен, и, пожалуй, об этом придется написать".

Напомним, российского военного преступника Егора Гузенко ("Тринадцатый") задержала полиция. Он взывает, что его избили при аресте.

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