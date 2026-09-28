Задержание украинских инкассаторов в Венгрии: кто стоял за тайным приказом

Виктор Орбан / © Associated Press

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В материалах венгерской прокуратуры появилось свидетельство о том, что операцию по задержанию украинских инкассаторов «Ощадбанка» в деле так называемого «золотого конвоя» могли провести по решению Виктора Орбана.

Об этом пишет Telex со ссылкой на документы следственной прокуратуры Будапешта, полученные юридической фирмой доктора Лоранта Хорвата, которая представляет интересы задержанных украинцев.

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Среди материалов адвокаты нашли прокурорскую записку о встрече 22 июня. На ней сотрудники прокуратуры общались с полковником национальной безопасности Иштваном Сатмари, возглавляющим одно из подразделений Управления по защите конституции.

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По протоколу, Сатмари рассказал, что обстоятельства операции ранее уже изучала специальная комиссия. В частности, ее интересовало, кто принял решение о задержании украинцев.

Тогда бывший генерал-лейтенант полиции Янош Хайду якобы заявил, что выяснять это бессмысленно, поскольку всем известно, что арест провели по решению человека, «которого нельзя втягивать».

В документе отмечается, что присутствующим было понятно: речь шла о Викторе Орбане.

Хайду стал фигурантом дела

Летом прокуратура объявила подозрение самому Яношу Хайду. Ему инкриминировали семь эпизодов незаконного задержания с применением насилия к потерпевшим. Хайду подал жалобу и вину не признал.

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В то же время Орбан публично защищал его. Во время выступления в Тушнаде он назвал Хайду героем за операцию, которая якобы остановила перевозку через Венгрию «украинских черных денег», золота и других ценностей.

Адвокат Хайду после этих слов заявлял, что неточные или неполные публичные утверждения могут мешать установлению объективной истины в уголовном производстве.

Что известно о «золотом конвое»

5 марта венгерские спецназовцы задержали семерых граждан Украины — инкассаторов "Ощадбанка". В их автомобилях изъяли золото и валюту общей стоимостью более 27 млрд форинтов.

Прокуратура заявляла, что операцию провели после получения заявления. Позже выяснилось, что подало его Управление по защите конституции на основе информации от другой спецслужбы — Информационного бюро.

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Telex ранее сообщал, что решение провести операцию по украинскому «золотому конвою» якобы принял непосредственно Орбан, а правительство определило даже дату рейда.

Отдельно по этому делу подозрение получил Иштван Сатмари. Его подозревают по семи эпизодам подделки официальных документов. По данным издания, именно он оформлял запрет на въезд и пребывание для задержанных украинцев.

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