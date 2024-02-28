Задержание украинского журналиста: местная польская полиция заявила, что никого не задерживала

Посол Украины в Польше Василий Зварыч подтвердил, что вмешался в дело.

Польская полиция вечером 27 февраля заверила, что "не задерживала журналиста из Украины". Это сообщение было опубликовано после того, как о задержании у польско-белорусской границы рассказал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

"Внимание, фейковые новости! Подлясская полиция не задерживала журналиста из Украины. Это неправдивая информация", – говорится в сообщении полиции Подлясского воеводства.

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По информации "УП", этот же пост ретвитнул верифицированный аккаунт полиции Польши. Однако на момент публикации нашей новости, поста на официальной странице полиции Польши уже не было.

Скорее всего, полиция Подлясского воеводства опровергала не сам факт задержания Ткача, а то, что инцидент произошел на подведомственной ей территории.

Ведь потом полиция уже Люблинского воеводства сообщила, что правоохранители приняли меры, чтобы установить личности людей, пребывание которых в пограничной зоне обеспокоило жителей. После установления лиц, их отпустили. Там не уточнили, что речь идет о Михаиле Ткаче, или вообще о гражданах Украины.

В комментарии изданию Wirtualna Polska посол Украины в Польше Василий Зварыч подтвердил, что вмешался в дело.

"Они снимали движение по железной дороге, запускали дрон. Полиция решила проверить, кто это был, чтобы это не оказались провокаторы. Дело было быстро решено", – сказал он.

Напомним, что в Польше возле польско-белорусской границы задержан известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач вместе с оператором. Журналист как раз снимал сюжет о торговле между Польшей и Россией и Беларусью.

Ткач рассказал детали инцидента и признался, что так жестко с ним уже давно не обращались.

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