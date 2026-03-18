Задержание украинцев в Индии: посольство Украины обратилось с требованием

Индия

Шестеро задержанных в Индии украинцев до сих пор не получили консульской помощи. Посольство Украины в Индии обратилось требованием допустить консулов к украинским гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает «Главком».

«Сегодня, 18 марта, посольство Украины в Индии еще раз обратилось с официальной нотой в МИД Индии с требованием предоставить немедленный и беспрепятственный доступ консулов к гражданам», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Укринформ, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинские граждане в Индии имеют право при содействии украинских консулов получить юридическую помощь и адвокатскую защиту во время судебного разбирательства.

Однако, 16 марта, когда состоялось судебное заседание по делу задержанных украинцев, сотрудникам посольства Украины в Республике Индия, не предоставили возможности непосредственно пообщаться с ними. По результатам заседания суд принял решение продлить содержание под стражей до 27 марта.

«Вопреки устоявшейся международной практике, посольство Украины в Республике Индия не получило официального уведомления от компетентных органов Индии о задержании граждан Украины. Украинская сторона настаивает на безотлагательном обеспечении беспрепятственного консульского доступа к задержанным», — сообщили тогда в МИД.

Напомним, что семерых иностранцев, среди которых шестеро граждан Украины, задержали в Индии еще 13 марта. Украинцев обвиняют в том, что они якобы пересекли границу с Мьянмой, где могли контактировать с этническими вооруженными формированиями.

Следователи также утверждают, что задержанные могли обучать боевиков, связанных с повстанческими группами в Индии.