Задержание Усика в аэропорту Кракова: все, что известно о скандале

ТСН.ua собрал все, что известно о громком задержании украинского боксера Усика в Польше.

Поздно вечером, 17 сентября, украинский спортсмен, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк в своем Telegram сообщил, что боксера Александр Усика задержали в аэропорту Кракова.

Усик в наручниках

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — отметил нардеп. Также он опубликовал момент задержания Усика. На кадрах видно, как польские силовики надели на спортсмена наручники и повели в помещение.

Усика арестовали в аэропорту Кракова

Что говорит жена боксера

Позже жена боксера Екатерина Усик сообщила в соцсетях, "все хорошо, ничего криминального не произошло".

Реакция МИД

Спикер МИД Георгий Тихий в комментарии "Радио Свобода" заверил, что "по поручению министра Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств".

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, министр Андрей Сибига уже обращусь к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", — сказал спикер МИД Украины.

"Вроде все ок"

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночью", — добавил позже Жан Беленюк, который первым сообщил об этом инциденте.

Вмешался даже Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание украинского боксера в Польше и лично поговорил с Усиком по телефону.

Глава государства выразил возмущение таким отношением "к нашему гражданину и чемпиону". Он поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", — уточнил Зеленский.

Напомним, недавно Александр Усик признался, что в будущем хотел бы занимать должность министра молодежи и спорта Украины.

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