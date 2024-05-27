Задержание в Румынии украинцев, напавших на пограничника на Закарпатье – новые подробности (фото)

В Румынии задержали двух граждан Украины, напавших на пограничника в Закарпатской области.

В Румынии пограничники задержали двух граждан Украины по подозрению в нападении на украинского пограничника в Раховском районе Закарпатья. Нападение произошло на участке "Дилове" — мужчины напали на правоохранителя, отобрали у него пистолет, совершили в его сторону пять выстрелов и скрылись в направлении Румынии. Там их уже задержали румынские пограничники.

Как рассказал журналист Виталий Глагола, нападающими оказались 35-летний Андрей Боярко и 30-летний Роман Нежижим из Запорожья.

Украинцы, напавшие на пограничника на Закарпатье и бежавшие в Румынию / Фото: Виталий Глагола

Украинцы, напавшие на пограничника на Закарпатье и бежавшие в Румынию / Фото: Виталий Глагола

В настоящее время они задержаны румынской пограничной службой. Правоохранительные органы готовят материалы для их экстрадиции из Румынии.

Напомним, ранее мы писали о том, что будут делать с уклонистами, задержанными на границе.

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