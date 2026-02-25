Задержание вероятного убийцы Андрея Портнова: кем оказался киллер

Вероятным убийцей Андрея Портнова оказался выходец из Донецкой области / © Getty Images

Реклама

Вероятным исполнителем убийства Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента-беглеца Януковича, оказался задержанный в Германии гражданин Украины. В настоящее время правоохранители разыскивают еще двух его подельников, один из которых скрывается на территории России.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

Подробности о задержании и розыске сообщников

По информации источников, задержанный мужчина является выходцем из Донецкой области. Следствие установило, что он действовал не один, а имел, по крайней мере, двух сообщников, которые помогали в организации и исполнении преступления.

Реклама

Одним из соучастников оказался родной брат задержанного киллера. Известно, что во время вооруженного нападения на Портнова в Испании оба брата имели при себе огнестрельное оружие.

«Еще один соучастник — брат задержанного, который скрывается в России. Разыскивают и третьего соучастника, который обеспечивал уход киллерам», — отмечает издание.

Кем был Портнов и как его убили

Андрей Портнов был известным украинским юристом и чиновником во времена президентства Виктора Януковича. Его называли «серым кардиналом» и главным архитектором судебной реформы того времени. Политика напрямую связывали с созданием репрессивных диктаторских законов 16 января 2014 года.

После побега Януковича он долгое время скрывался за границей, а в 2021 году попал под санкции США из-за обвинений во взяточничестве и влиянии на суды. Хотя в 2019 году Портнов вернулся в Украину, после начала полномасштабного вторжения России он снова тайно уехал за границу через Закарпатье.

Реклама

Жизнь одиозного экс-чиновника оборвалась весной 2025 года в Испании. Как сообщалось, неизвестные застрелили Андрея Портнова 21 мая в Мадриде вблизи элитной Американской школы. Нападавшие открыли огонь, когда он находился за рулем собственного автомобиля Mercedes, нанеся ему пять огнестрельных ранений, одно из которых в голову оказалось смертельным.