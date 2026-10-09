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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Задержание журналиста Ткача в Вене: подозрения в шпионаже развеялись, но обращались, как с террористами

Во время задержания украинский журналист сразу сообщил, что он представляет СМИ, но это не остановило грубые действия австрийских правоохранителей.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Австрийская полиция

Австрийская полиция / © Associated Press

Подозрения в шпионской деятельности украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко, которых задержала австрийская полиция в Вене, не подтвердились. Во время задержания вооруженные люди в масках обращались с украинцами так, как будто задерживали террористов: разбили окна автомобиля, направили на них оружие и силой уложили лицом вниз на дорогу.

Об этом сообщает австрийское издание Die Presse, а также сам Ткач, который рассказал об обстоятельствах инцидента.

Подозрения в шпионаже не подтвердились

По данным Die Presse, на этой неделе в Вене по подозрению в шпионаже задержали четырёх граждан Украины. Двое мужчин, задержанных в начале недели, оставались под стражей. По информации источников агентства DPA, они являются сотрудниками украинской военной разведки. Расследование в их отношении ведет Дирекция государственной безопасности и разведки Австрии по подозрению в ведении тайной разведывательной деятельности в ущерб стране.

Отдельные подозрения, возникшие в отношении ещё двух украинцев, задержанных в четверг, не подтвердились. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек, речь шла о журналисте Михаиле Ткаче и операторе Ярославе Бондаренко. Ткача освободили, а процедуру освобождения Бондаренко из-под стражи начали в тот же день.

Ткач возглавляет отдел журналистских расследований «Украинской правды» и является одним из самых известных украинских журналистов-расследователей. В Вене он работал над материалом о местонахождении бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который, по данным издания, мог поселиться в австрийской столице вместе с женой после обвинений в коррупции.

Ткач: «Задерживали как террористов»

Ткач рассказал, что они с Бондаренко ехали на автомобиле от одной точки съемки к другой. Примерно в 3–5 километрах от центра Вены машина остановилась на светофоре. Тогда к автомобилю подбежали семеро вооруженных людей в масках, разбили окна и направили оружие на украинцев.

Журналист сразу поднял руку и на английском языке сообщил, что он представитель СМИ. Однако, по его словам, задержание произошло без объяснений и какого-либо предварительного общения.

«По моим ощущениям, нас задерживали как террористов, то есть с нами вообще не разговаривали, просто раздался этот шокирующий крик, все они кричали, направляли на нас оружие, и, собственно, никакой коммуникации», — рассказал Ткач.

Его и оператора вытащили из автомобиля, уложили лицом вниз посреди дороги, обыскали и зафиксировали им руки за спиной. Ткач утверждает, что продолжал повторять, что он журналист, однако один из людей в масках прижал ему коленом шею и приказал молчать.

После этого Ткача оттащили к арке и поставили лицом к стене. Люди, которые его задерживали, не представились и не объяснили своих действий. Журналист не видел удостоверений и сначала не заметил никаких признаков того, что это правоохранители. Из-за этого первые 30–40 минут он считал, что их с Бондаренко похищают.

Только позже, когда Ткача вывели из арки и он увидел полицейские машины, журналист понял, что его задержала полиция. Затем его посадили в отдельный отсек микроавтобуса, который около 20 минут ехал с включенными сиренами.

По словам Ткача, после задержания он больше не видел Бондаренко. При этом журналист заметил, как осколки стекла из разбитого окна автомобиля полетели оператору в лицо.

Одиночная камера и допрос без объяснений

Ткач также рассказал о том, что происходило после его доставки в полицейское учреждение. По его словам, там у него отобрали личные вещи, приказали снять обувь и поместили в одиночную камеру. Около двух часов журналист ждал без объяснения причин задержания, хотя неоднократно пытался получить ответы от правоохранителей. В это время его осмотрел врач и спросил о самочувствии.

Впоследствии Ткача перевели в другую комнату, где приказали полностью раздеться и забрали одежду. После этого вещи вернули, а самого журналиста взвесили и измерили его рост.

По словам Ткача, ему также предложили подписать документ на немецком языке. Он отказался, поскольку не понимал его содержания. В ответ, как утверждает журналист, полицейский рассердился и начал кричать.

По словам Ткача, содержательный разговор состоялся лишь позже — когда его привели к двум людям, которых он принял за следователей.

Реакция организации «Репортеры без границ»

Обстоятельства задержания и возможные травмы Бондаренко вызвали обеспокоенность международной организации «Репортеры без границ» (RSF). В организации заявили, что действия австрийских правоохранителей поднимают серьезные вопросы о защите свободы прессы и соразмерности примененной силы.

«Задержание журналиста-расследователя и нанесение травм его оператору в ходе полицейской операции — это серьезный инцидент, требующий полного и исчерпывающего расследования», — заявил генеральный секретарь RSF Мартин Вассермайр.

В организации также подчеркнули особую необходимость защищать журналистов, расследующих возможные злоупотребления властью и коррупцию. RSF призвала австрийские власти обеспечить прозрачное расследование инцидента и гарантировать защиту журналистской деятельности.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что руководителя отдела журналистских расследований «УП» Михаила Ткача отпустили после задержания в Австрии. Украинская сторона сотрудничала с австрийскими коллегами, чтобы урегулировать ситуацию.

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