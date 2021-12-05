Задержанной девушке оппозиционера Протасевича в Беларуси предъявлено окончательное обвинение: она в тяжелом психологическом состоянии

Задержанной девушке оппозиционера Протасевича в Беларуси предъявлено окончательное обвинение: она в тяжелом психологическом состоянии

Есть информация, что София Сапега подавлена, растеряна и не спит по ночам.

Россиянке Софии Сапеге, задержанной вместе с белорусским оппозиционером и основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае 2021 года в Минске, следственный комитет Беларуси выдвинул окончательное обвинение. Девушке грозит до 6 лет заключения.

Об этом со ссылкой на источники сообщила российская служба BBC, а также подтвердил отчим девушки в эфире "Эхо Москвы".

Сапега обвиняется по статье о "разжигании вражды", за что девушке грозит до шести лет тюрьмы. По данным источников, 3 декабря она была вызвана в следственный комитет на следственные действия, до этого она была под домашним арестом.

Дело россиянки передадут в суд в Минске. Сапегу смогут экстрадировать в РФ только после решения суда.

По информации источников, Сапега сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, круглосуточно бодрствует.

"По словам консула и адвоката могу сказать, что она психологически раздавлена этим обвинением. До того, когда мы с ней общались, до середины октября, все-таки было судебное соглашение, оно не ожидало такого обвинения, для него это было ударом", — сказал ее отчим.

Адвокаты Софии Сапеги дело не комментируют из-за подписания соглашения о неразглашении.

Напомним:

В Минске посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич. Оппозиционера сразу же задержали.

Девушку Протасевича Софию Сапегу задержали вместе с ним и поместили в изолятор временного содержания.

7 июля Протасевич под домашним арестом внезапно стал общаться в Twitter. Журналист отметил, что постепенно возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. Он сообщил, что находится под домашним арестом в доме за городом со своей девушкой.

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